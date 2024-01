Manca ancora un po’ alla nuova puntata del Grande Fratello ma di cose ne sono già successe un’infinità. A partire dalla giornata speciale regalata dalla produzione ai veterani della Casa, quei concorrenti cioè che sono entrati al reality a settembre scorso. Ebbene, sappiamo già che quella sorpresa è stata poco gradita perché realizzata proprio nel giorno della tumulazione del papà di Beatrice Luzzi. L’attrice ha partecipato al pomeriggio in spa, ma appena tornata in Casa ha avuto un forte crollo.

Ha pianto e chiesto scusa alla sua famiglia, come se si sentisse in colpa di aver trascorso momenti di relax in un giorno tanto delicato ma ora sembra essersi ripresa. Non solo. Pare sia successo anche qualcosa tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi in quella giornata. Tutti sanno che tra i due protagonisti del reality show c’è grande complicità e amicizia fin dai primi giorni di gioco ma ora la situazione sembra cambiata.

Anita e Garibaldi, cosa succede al GF?

In più occasioni si si sono fatti forza a vicenda, sostenendosi giorno dopo giorno ma da qualche ora a questa parte sembrerebbe che ci sia stato un improvviso allontanamento. E tutto è iniziato al rientro dalla giornata in spa. I fan più attenti hanno subito notato una certa distanza tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi.

Anche il video che trovate qui sotto lo dimostrerebbe: nemmeno si guardano in faccia. Un caso? Non è dato da sapere, così come non ci sono certezze su questa presunta lite o discussione avuta nel pomeriggio trascorso fuori con gli altri inquilini veterani. E infatti tutti ora si stanno chiedendo cosa sia accaduto.

Le teorie, come sempre, non mancano: c’è chi insinua che la causa di questo improvviso gelo tra Anita e Giuseppe sia Beatrice, che come tutti ben sappiamo in passato ha avuto un breve flirt col collaboratore scolastico. Possibile? Nulla è da escludere ma non resta che seguire le vicende della Casa per avere aggiornamenti.