Il Grande Fratello è finito e tutti i concorrenti sono tornati alla loro vita. Vita ovviamente diversa per molti di loro, che grazie alla partecipazione al reality di Alfonso Signorini oggi hanno migliaia e migliaia di fan che non vedono l’ora di conoscere le prossime mosse o di vedere come si evolverà il rapporto costruito nella casa. Perché di coppie sono nate diverse in questa 18esima edizione del GF.

Tra le più amate sicuramente quella composta da Helena Prestes e Javier Martinez. La modella e il pallavolista hanno iniziato a vivere la loro relazione anche al di fuori della casa più spiata d’Italia e oltre ad essere stati ospiti in tv a Verissimo, si sono fatti vedere insieme spesso e volentieri anche attraverso i social.

Javier, la foto fa il giro della rete

Sia Javier che Helena si dicono innamoratissimi e anche desiderosi di metter su famiglia. Non c’è alcuna certezza, ma proprio nelle ultime ore una soffiata sulla modella brasiliana è arrivata ad Amedeo Venza. “Ciao, ho alcune informazioni. Un mio caro amico di Milano mi ha riferito di aver visto Helena Prestes entrare nella farmacia Gabbiani e di averla notata mentre acquistava un test di gravidanza nel bel mezzo della spesa”.

La notizia di Helena forse incinta ha subito fatto il giro della rete, ma come detto non è arrivato alcun annuncio ufficiale. Per ora di ufficiale c’è che entrambi sono concentrati sugli impegni professionali oltre che a frequentarsi nella vita vera dopo tanti mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello.

Lei, come mostrato dalla sorella Mariana tra le Storie, è di nuovo sul set. Bellissima, è immortalata mentre posa per un shooting fotografico. Lui invece, come rivela il sito Angolo delle notizie, è il protagonista della cover di Playboy. Proprio così, la famosa rivista e la foto sta facendo il giro dei social. Insomma, oltre che un pallavolista Javier è anche un modello apprezzato a livello internazionale.