Ansia per la cantante italiana: “È scomparsa nel nulla”. L’appello a Chi l’ha visto

Greta Spreafico, la cantante originaria di Erba, in provincia di Como, è scomparsa sabato 4 giugno da Porto Tolle, vicino a Rovigo. Della 53enne, di cui si sono perse le tracce. Del caso si è parlato anche a Chi l’ha visto, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai 3.

A denunciare la sua scomparsa era stato il compagno Gabriele Lietti, che con Greta aveva intenzione di trasferirsi a Porto Tolle, in provincia di Rovigo in Veneto. La donna si era recata nel paese per trattare la vendita di una casa ereditata dal nonno. “Si è trasferita lì perché il nonno gliel’ha lasciata”, ha detto il compagno a Chi l’ha visto?

Greta Spreafico sarebbe dovuta andare a fare la compravendita il giorno della sua scomparsa insieme al cugino, intenzionato ad acquistare l’immobile, ma non si è presentata. Così è scattato l’allarme. La cantante si era recata in Veneto a bordo di una Kia Picanto nera targata EF080DT, che ad oggi risulta introvabile. Il compagno di Greta, Gabriele, era sul posto e ne ha denunciato la scomparsa perché non riusciva a localizzarla o a contattarla.

Per quanto riguarda l’inchiesta fino ad ora, sembra che la donna abbia trascorso l’ultima serata con un uomo conosciuto online, Andrea Tosi. “Era la seconda volta che ci incontravamo”, ha detto a Chi l’ha visto? I due vanno al bar e trascorrono qualche ora in auto. “Lei voleva girare in auto, sarebbe voluta andare a Padova, ma io le ho detto che non c’era bisogno di andare tanto lontano e che avremmo potuto girare lungo il Delta del Po e così abbiamo fatto”, ha spiegato ancora Tosi.

L'ultima immagine di Greta Spreafico prima della sua scomparsa. E’ stata ripresa il 2 giugno alle 19:46, in località Barricata a #PortoTolle (#Rovigo). Perché la cantante non ha mai risposto agli appelli? Dov’é la sua Kia Picanto nera?#chilhavisto→https://t.co/REUftAoRrl pic.twitter.com/X6tHp9C2k3 — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) November 9, 2022

Secondo il racconto di Andrea Tosi, Greta Spreafico piangeva: “Voleva guidare lei, ma ho insisto per mettermi io alla guida. Mi ha chiesto di trascorre la notte insieme, ma ho declinato l’invito”. Poi il nulla. Greta scompare. L’ultimo messaggio inviato dal suo telefonino, poi ritrovato nella casa di Porto Tolle, è delle 3.06 per il compagno Gabriele.