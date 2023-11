Incredibile episodio al Grande Fratello: al termine della puntata in diretta, Grecia Colmenares è scoppiata in lacrime improvvisamente. Subito alcuni gieffini si sono avvicinati a lei e le hanno chiesto spiegazioni. Ecco che è emersa da un momento all’altro una verità clamorosa, che fa riferimento a cose soprannaturali. E non è la prima volta che nella storia del GF si parli di questo, dato che in passato anche Guenda Goria, Alessia Macari e Miriana Trevisan avevano fatto affermazioni simili.

Quando al Grande Fratello Grecia è finita in lacrime, i primi ad andare verso di lei sono stati Mirko e Vittorio. Poi è arrivata velocemente anche Anita per capire cosa stesse accadendo. L’attrice delle telenovelas è stata subito interpellata dai compagni di avventura e ha ammesso di piangere per qualcosa che le era capitato poco prima. Anita ha poi spiegato nei particolari cosa aveva visto personalmente qualche minuto prima di quel dialogo.

Grande Fratello, Grecia in lacrime: “Mi ha abbracciato qualcosa”

Dunque, nella casa del Grande Fratello è tempo nuovamente di parlare di spettri. Infatti, Grecia è finita tra le lacrime anche se non era affatto spaventata. La sua era felicità per questo particolare incontro: “No ragazzi, tutto bene. Sto piangendo di felicità, piango perché sono contenta. No tranquilli, nulla di grave, sto piangendo per la felicità. Ho sentito che qualcosa mi abbracciava da dietro. Uno spirito? Io non lo so, ma questo ho sentito”.

Dunque, un fantasma sarebbe stato visto da Grecia. Non a caso Anita si è resa conto precedentemente di quanto accaduto: “Io ho visto la scena. Eravamo in cucina, lei aveva il piatto in mano, si è girata di scatto e ha urlato ‘oh’. Poi è andata via! Per capire se la cosa era grave le ho detto ‘stanno mangiando il tuo panino torna’. Lei ha continuato ad andare via e ho capito che la cosa non era leggera e sono venuta qui in camera. Era uno spettro? Ti hanno abbracciata? Ecco perché, quindi era un fantasma”.

GRECIA CHE PIANGE PERCHÈ L'HA ABBRACCIATA UN FANTASMA MA IO MI SENTO MALE⚰️#grandefratello #gf pic.twitter.com/5aOzFLpai3 — Lau (@laaaus_7) November 28, 2023

Infine, Anita ha concluso così il suo intervento: “Ragazzi, ha fatto una cosa stranissima. Io le ho detto subito ‘ma hai sentito uno spirito?’. La scena è stata strana”. Mirko ha poi abbracciato Grecia per tranquillizzarla e farla smettere di piangere. Il mistero del fantasma al GF prosegue.