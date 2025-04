“Ora fatemelo dire”. Zeudi Di Palma ha voluto parlare ieri sera, subito dopo la finale del Grande Fratello. Per lei è stata una serata particolare: in tanti, infatti, la davano come possibile vincitrice del reality show di Canale 5. Invece, la favola dell’ex Miss Italia è finita praticamente a inizio serata. Zeudi infatti è stata la prima concorrente a essere eliminata nella serie di televoti flash, dopo la sfida diretta con Helena Prestes. A quel punto da possibile vincitrice si è ritrovata nel ruolo di semplice spettatrice.

Arrivata in studio, Zeudi ha ricevuto i complimenti da parte delle due opinioniste. In particolare, Beatrice Luzzi ha speso parole molto belle per lei: “Volevo farle i complimenti perché è riuscita a gestire una pressione quotidiana molto importante nei confronti della sua intimità e della sua integrità, senza mai cadere né sul personale né nella volgarità. Sei stata una gran signora”.

Leggi anche: “Jessica non è la vincitrice, ricontati i voti”. Grande Fratello, l’annuncio choc della stampa e poi la verità divertente





“Ora fatemelo dire”. Grande Fratello, Zeudi rompe il silenzio dopo la sconfitta: ha detto di Jessica

Nell’intervista con Alfonso Signorini, Zeudi ha poi svelato il suo sogno: iniziare a lavorare nel mondo del cinema. “Prima, però, devo fare un corso di dizione”, ha detto scherzando sul suo accento napoletano. Dopodiché si è accomodata nella parte dello studio riservata agli ex concorrenti. Gli occhi del pubblico erano tutti puntati su di lei. Zeudi infatti ha continuato la serata facendo un tifo scatenato per la sua amica del cuore, Chiara Caianelli, che, un po’ a sorpresa di tuti è arrivata al terzo posto. Quando la cubista di Trento è stata eliminata nella sfida con Jessica Morlacchi, le telecamere hanno inquadrato Zeudi mentre prima esultava, pensando che Chiara avesse vinto, e poi si disperava con le mani nei capelli, quando ha capito invece che la sua amica del cuore era stata eliminata.

Zeudi ha seguito con grande attenzione anche il duello finale tra Helena e la cantante dei Gazos. E quando ha sentito il nome di Jessica, non si è trattenuta: ha cominciato a saltare di gioia ed è corsa verso la vincitrice per abbracciarla. Poi, dopo i saluti di Signorini, ha voluto subito dire la sua: “Sono felicissima perché ha vinto Jessica Morlacchi”, ha detto. “È la mia preferita, sia come spettatrice che come concorrente. Meritava tanto questa vittoria, le auguro il meglio. Questo è solo l’inizio. Ti voglio bene, Jessica!”

Una gioia doppia, forse anche perché Jessica ha sconfitto Helena, con cui Zeudi ormai non aveva più rapporti dentro la casa. Per Helena infatti neanche una parola da parte di Zeudi. Molto soddisfatte invece molte fan dell’ex Miss, che hanno commentato la sconfitta di Helena come un premio di consolazione per la mancata vittoria della loro beniamina.