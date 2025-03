Il Grande Fratello si avvia a vivere la sua settimana conclusiva: lunedì prossimo è in programma la finalissima. Nelle ultime ore, tuttavia, gli occhi dei fan non sono puntati su i concorrenti rimasti dentro la Casa, piuttosto su quelli fuori. Due in particolare: Yulia e Giglio. Yulia che ieri era assente in studio e che Giglio ha incontrato solo in un secondo momento. Così Signorini, con estrema eleganza, ha spiegato cosa stesse succedendo.

“Manca la tua Yulia. Diciamo che sono accadute delle cose che conoscerai con lei quando vi vedrete Abbiamo deciso di non trattare l’argomento perché abbiamo dei vincoli legali. Quindi è giusto che ciò che c’è da apprendere lo apprenda direttamente da Yulia”.





Grande Fratello, tra Yulia e Giglio è già finita?

Poco fa è stata pubblicata un’indiscrezione da Deianira Marzano. Una fonte anonima racconta come Yulia Bruschi e Giglio abbiano già avuto una lite. Stando a quanto si legge nella segnalazione ricevuta dall’esperta di gossip, sembrerebbe che la modella stesse urlando al telefono con il suo compagno, tuttavia al momento non sono ben chiari i motivi della presunta discussione.

Intanto da Mediaset è arrivata una dura risposta al Codacons. In una lettera il direttore di Canale 5 spiega: “Pier Silvio Berlusconi, pur avendo tracciato una chiara linea editoriale per un’offerta televisiva moderna e di qualità, non può esercitare un controllo diretto su ogni dettaglio delle trasmissioni. È compito delle produzioni e della direzione di rete garantire il rispetto di tali principi”.

“‘Grande Fratello’ è un reality show, un genere televisivo che esiste da decenni e che viene seguito con passione da milioni di italiani. Come in ogni contesto di interazione tra persone reali, possono verificarsi episodi più o meno edificanti e, quando emergono situazioni eccessive, la rete interviene con attenzione. Tuttavia, bollare un intero programma come ‘trash’ a causa di singoli episodi sarebbe una semplificazione ingiusta e fuorviante”.