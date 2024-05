L’ex concorrente del Grande Fratello Vip in un film horror. È notizia di queste ore che un ex gieffino prenderà parte ad un film che non sarà il classico horror. Stiamo parlando di Giacomo Urtis che in questo periodo sta completando la sua ‘transizione’ per diventare Jenny Urtis. Sicuramente stiamo parlando di un personaggio dai mille volti, cantante, chirurgo, ex naufraga e ora anche attore (o attrice?).

Proprio recentemente Giacomo Urtis ha dichiarato: “Il prossimo intervento che farò? Non do approfondimenti. Vi anticipo solo che che ha a che fare con il viso. Con l’ultimo mi sono alzata la punta del naso per acquistare un’aspetto vagamente femminile. Se mi sono ispirata a Ilary Blasi per il mio nuovo aspetto? Forse, o potrebbe essere lei ad ispirarsi a me, che in una puntata de L’Isola dei famosi ha sfoggiato un taglio di capelli identico al mio. Coincidenza? Bho, chissà”.

Leggi anche: “Io e lui…”. GF Vip, Giacomo Urtis a bomba sul concorrente top. “Fermati solo dalle telecamere”





La voce bomba su Giacomo (Jenny) Urtis

A dare l’indiscrezione su Giacomo Urtis è stato Alberto Dandolo su Dagospia: “Fermi tutti! Giacomino Urtis in piena fase di transizione ha superato a Los Angeles un duro provino per entrare nel cast di un film horror a sfondo er0t*c0-mistico. Non c’è più religione! Ecco il video in cui annuncia, timidamente, a Dagospia le novità della sua seconda vita: “Come state? Ho una bellissima notizia da darvi, ve la dirò a voce, ciao a tutti””.

“Quanto al corpo – le altre parole di Urtis – l’ho già plasmato a mio piacimento e sono soddisfatta. Va da Dio! Magari potrei tornare moro, ricco o chessò io, maschio. Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny, spesso gli altri si rivolgono a me con il femminile. Sono in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avevo ancora fatto chiarezza in me stesso”.

“È un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza. Ieri ero in aeroporto e ho sentito un ragazzo, con indosso una parrucca bionda, dire all’amico di essersi vestito da Giacomo Urtis. Quando mi ha visto per poco non è svenuto. Mi imitano, ma in fondo non sto facendo nulla di sbagliato. Se qualcuno mi prende a modello, perché biasimarlo?”.

“Oggi vivo così”. Manuel Bortuzzo, la nuova vita lontano dalla tv e dalle luci della fama