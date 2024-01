Il pubblico del Grande Fratello impazzisce per Beatrice Luzzi, anche e forse soprattutto quando incappa in grossi scivoloni. Due e molto diversi solo nelle ultime ore, dopo un altro paio di gaffe sugli sponsor del reality. L’altra sera, dopo cena, stava chiacchierando con Marco Maddaloni quando si è lasciata sfuggire una confidenza poco carina anche se educata su Checco Zalone: ha detto di aver sempre apprezzato i film dell’attore pugliese, ma di essere rimasta delusa da un suo spettacolo teatrale.

“Uno che mi ha deluso un bel po’ c’è e ora ti dico anche chi – le parole di Beatrice Luzzi – Checco Zalone a me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo a teatro purtroppo e mi ha deluso tantissimo. Sì e anche per il fatto…“. Ma forse non lo sapremo mai questo fatto, perché la regia ha subito stoppato e cambiato inquadratura.

GF, mega gaffe di Beatrice Luzzi

Ora invece la figuraccia con tutta la Casa. Di sicuro con Perla e Greta, come mostra il video che trovate qui sotto. Non sono giorni facili per Beatrice, che proprio con la ex fidanzata di Mirko Brunetti ha discusso ferocemente in diretta e nei giorni successivi ha chiuso anche con il suo amico Vittorio Menozzi. Ma evidentemente ce l’ha anche con Greta.

Cosa è successo. Tutto è iniziato quando proprio la rossa del Grande Fratello stava sparlando delle due ex protagoniste di Temptation Island. A un tratto però proprio Greta e Perla, che proprio in quel frangente si trovavano nella zona bagno, hanno ascoltato una parte del discorso dell’attrice, che non si è accorta di avere il microfono in diffusione.

il microfono di beatrice in diffusione in tutta casa mentre sparla di greta e perla stiamo volando#perletti#grandefratello pic.twitter.com/AfcxKtVskL — archivio (@hararchive) January 25, 2024

Si vede chiaramente nella clip già virale sui social la reazione delle due, Greta Rossetti e Perla Vatiero, che incredule si sono bloccate non appena hanno sentito il nome dell’ex tentatrice. La regia ha subito staccato l’audio del microfono di Beatrice ma è intervenuta troppo tardi. Cosa ci aspetta nelle prossime ore, altri confronti di fuoco?