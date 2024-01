Grande Fratello, la confessione in lacrime di Vittorio. Tra i concorrenti più ‘enigmatici’ all’interno della Casa c’è sicuramente il modello di Parma. In diverse occasioni si è parlato del suo orientamento sessuale. Il fatto che non abbia avuto flirt praticamente con nessuna delle coinquiline ha destato qualche sospetto. Poi l’arrivo di Federico Massaro e il legame tra i due ha fatto pensare che Vittorio potesse essere omosessuale.

In realtà, a quanto pare, Vittorio è semplicemente molto riservato sui suoi sentimenti e la sua vita privata e non si lascia andare facilmente. Lo ha spiegato lui stesso a Giuseppe nei primi giorni: “Non ho mai avuto relazioni lunghe come le tue. La più lunga è stata di qualche mese. Mi trovavo in Erasmus in Spagna, ma già all’inizio sapevo che sarebbe finita. Perché lei è russa e sapevo che sarebbe tornata nel suo paese”. Recentemente si è confidato, tra le lacrime, con Grecia.

Vittorio crolla e fa una confessione a Grecia

“Come mai mi sono emozionato? Perché quando chiudo gli occhi e torno indietro nel passato ci sono ricordi bellissimi – ha confidato Vittorio – Sono come pezzetti di cristallo. Per me questi ricordi sono delle pietre preziose. E ogni volta che io torno in questo luogo dei sentimenti è così. È come prendere in mano una piccola pietra preziosa, sai che è tua e nessuno te la prende”.

“Poi sei felice per quello che hai fatto e che è stato – ha continuato Vittorio – Magari semplicemente chiudi gli occhi e pensi di avere davanti a te quell’anima, quella persona che è stata importante e sai che forse non succederà più. Perché molte volte alcune cose accadono una volta e poi basta”.

“Poi ripenso a quando ho visto l’ultima volta la mia ex ragazza e stavamo in questo bar. Era il posto dove ci eravamo conosciuti. E io sapevo che era l’ultimo giorno che l’avrei rivista perché poi sarebbe dovuta partire. E da una parte ero triste perché non l’avrei più vista. Dall’altra parte sapevo che avevo avuto il coraggio di aver avuto una bella relazione con lei e di accettare il fatto che avrebbe avuto una fine. Allora ho voluto farlo bene. Le ho detto ‘vediamoci nel posto dove ci siamo incontrati’. Poi abbiamo preso le stesse cose che avevamo preso la volta in cui ci siamo conosciuti. Ma sapevo che era tutto giusto”.

