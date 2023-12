Grande Fratello 2023, si alza la tensione. La convivenza forzata spesso porta a conseguenze come queste. Anita Olivieri e Vittorio Menozzi sembrano essere arrivati ai ferri corti. Da un lato il modello, che con i suoi atteggiamenti sembra indispettare alcuni degli inquilini, a partire da Rosy Chin. Alle lamentele, si è aggiunta anche Anita, che ha spesso dato a Vittorio della persona viziata. Sulle ultime questioni sollevate dalle inquiline, Menozzi ha deciso di confrontarsi con Beatrice Luzzi.

Anita Olivieri e Vittorio Menozzi ai ferri corti. Il duro sfogo di Vittorio: il video

Di questo e molto altro, Vittorio ha deciso di parlarne con Beatrice Luzzi lasciandosi andare a un lungo sfogo: “Io non reggo più Anita, no, non la reggo più. Lei non fa altro che puntare il dito, lei passa le giornate così. Facendo la stupida e puntando il dito contro gli altri”. Le parole di Vittorio Menozzi sono andate incontro al consenso di Bea.

Non è del tutto da escludere che tra Vittorio e Anita possa avvenire un faccia a faccia nel corso della diretta tv del reality, durante la quale le vicende tra i due non saranno le uniche a essere affrontate. Non si dimentichi infatti la situazione sentimentale tra Mirko Brunetti e l’ex fidanzata Perla. “Raccontare la nostra situazione non è facile”, ha detto Mirko alla ex.

E ancora: “Spiegare che significa dormire con una persona con la quale hai dormito per quattro anni, dopo che non ci stai insieme… Non lo senti come una cosa strana, lo dai per scontato ed è una cosa che hai fatto quotidianamente per anni. Allo stesso tempo però è un po’ strano lo è perché c’è quel distacco che prima non c’era”.