“Con lui tocchi il fondo”. GF Vip 6, tutti contro Alfonso Signorini per quel concorrente: “Fuori subito”

Ufficializzato il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Sono 22 i concorrenti che andranno ad abitare nella Casa più spiata d’Italia. Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

Alfonso Signorini ha parlato delle novità di questa edizione in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5. La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico. Terza novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due “grandi sorelle”, delle pettegole tremende”.

Si parte lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Cambiano gli opinionisti che affiancheranno Alfonso Signorini: questa volta ci sono Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Pare che le due non vadano molto d’accordo, come rivela Dagospia: “Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?”. Alcuni hanno notato inoltre che la Bruganelli, a differenza della Volpe, non segue la collega su Instagram.





Poco dopo l’ufficializzazione del cast c’è già chi ha iniziato a storcere il naso soprattutto per la presenza di uno tra i “vipponi”: Tommaso Eletti. Il pubblico lo ha conosciuto per la sua partecipazione a Temptation Island. Era fidanzato con una donna molto più grande di lui e nei suoi confronti provava una morbosa gelosia. Tuttavia non si è fatto alcun tipo di scrupolo nel tradirla con una delle tentatrici.

Certo che ci vuole coraggio a passare da quel ✨TOMMASO✨ a questo #GFVIP pic.twitter.com/vXIh4v6UZE September 6, 2021

Sui social i commenti su Tommaso Eletti al GF Vip sono negativi: “Toccato il punto più basso”, scrive un utente; “Tommaso Eletti spero faccia la stessa fine di Bettarini oppure eliminato con il 90 %”, scrive un altro. E ancora: “Ci vuole coraggio a passare da quel Tommaso a questo”. La sensazione è che la sua esperienza all’interno della Casa di Cinecittà a Roma possa davvero durare poco.