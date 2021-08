Continuano a circolare indiscrezioni sulla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. E stavolta i due nomi che sono usciti fuori sono decisamente inaspettati e clamorosi. I due vip in questione hanno già partecipato ad un programma televisivo, ovvero ‘Amici’ di Maria De Filippi. Ma adesso sarebbero pronti ad immergersi in questa nuova avventura nel piccolo schermo, che potrebbe rappresentare una svolta positiva nella loro carriera. Ovviamente serviranno delle conferme ufficiali dei diretti interessanti.

Intanto, nelle scorse ore c’è stata una candidatura, quella dell’attrice 88enne Sandra Milo: “Non mi dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip 6. Quelli sono momenti in cui ci si può raccontare senza filtri. Se il pubblico più giovane può appassionarsi anche a persone più grandi? Si pensi a Mara Maionchi o Orietta Berti, sono amatissime dai giovani perché oltre a trasmettere positività sono dei punti di riferimento per le nuove generazioni”. Ma Alfonso Signorini non ha replicato a questa notizia.

In più si è parlato anche del possibile approdo al ‘Grande Fratello Vip’ dell’illusionista Giucas Casella. Ora però tutte le attenzioni si sono rivolte su due personaggi famosi. Tra l’altro, uno di loro ha già preso parte ad un reality show, infatti è stato protagonista a ‘L’Isola dei Famosi’. Per quanto riguarda il secondo nome, è sparito un po’ dalla circolazione e ha diminuito notevolmente la sua popolarità. Quindi, questa sarebbe un’occasione ghiotta e quindi da non sprecare per poter tornate nuovamente alla ribalta.





Dunque, nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ potremmo vedere all’opera due cantanti: Moreno e Luca Vismara. A svelare tutto in anteprima è stato il settimanale ‘Oggi’, che è certo della notizia. Entrambi non hanno rilasciato alcuna intervista in queste ore, quindi ufficialmente non c’è stata né una conferma né una smentita. A candidarsi nel programma di Signorini c’è anche stata Manila Nazzaro. I nomi ormai si sprecano, quindi toccherà al conduttore fare la scrematura che ritiene migliore.

Alfonso Signorini ha dichiarato sulla prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’: “Preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane… Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto. Non voglio influencer o personaggi provenienti dal web nello show. Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro”.