“Una decisione senza precedenti”. GF Vip 6, Alfonso Signorini da record: la notizia sulla nuova edizione è una bomba

Una grossa novità è in arrivo per il ‘Grande Fratello Vip’. L’edizione numero sei potrebbe davvero passare definitivamente alla storia e Alfonso Signorini sarebbe pronto a compiere questo ulteriore passo importante. Nella prossima edizione sarà affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, che sostituiranno Pupo ed Antonella Elia. Stanno già girando in queste settimane tanti nomi sui possibili nuovi concorrenti del reality show, ma c’è una notizia che adesso sta diventando predominante.

Nei giorni scorsi il conduttore ha però avuto una delusione. Stando ad ‘Oggi’ non ci sarà al ‘Grande Fratello Vip’ Walter Zenga: “Niente casa per lui. Le voci si sono rincorse nei giorni scorsi, ma l’accordo tra le parti non è stato trovato”. Quindi, niente da fare per Alfonso Signorini. Ma sempre secondo Alberto Dandolo, è pronto ad entrare nella trasmissione un ex protagonista de ‘L’Isola dei Famosi’: “L’ex naufrago, non pago di reality show, sta facendo di tutto per partecipare”. Staremo a vedere anche cosa succederà.

A partire dal prossimo 13 settembre, salvo cambiamenti dell’ultimo momento, il ‘Grande Fratello Vip’ tornerà a fare compagnia a milioni di telespettatori. Quello della scorsa edizione è stato il più lungo in assoluto, ma ecco che adesso potrebbe essere sconfitto in termini di durata. Sì, avete capito proprio bene, stando alle ultime indiscrezioni la trasmissione in onda su Canale 5 potrebbe durare molto di più del previsto. Siamo nel campo delle voci, ma queste stanno diventando sempre più insistenti.





Secondo quanto è stato paventato in queste ore, il ‘Grande Fratello Vip’ “potrebbe far slittare la finalissima da dicembre alla prossima primavera. Si parla di un’edizione che potrebbe durare anche otto o dieci mesi”. E in questo caso si otterrebbe un risultato storico, infatti se durasse fino a maggio 2022 saremmo in presenza di una durata record. Alfonso Signorini è pronto a ricominciare e chissà se anche stavolta sarà ricordato come uno dei conduttori che ha raggiunto un traguardo sensazionale e inatteso.

A proposito di concorrenti, al Grande Fratello Vip dove potrebbero entrare due pezzi da novanta. Tra i personaggi provinati per una eventuale entrata nella dimora di Cinecittà ci sarebbero Totò Schillaci, Pamela Prati e Raz Degan. L’ex stella delle notti del Mondiale Italia ’90 sarebbe in forte concorrenza con Walter Zenga per quel che concerne quota ‘sportiva’.