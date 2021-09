Manca pochissimo ad una nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, la numero 6, che sarà presentata anche quest’anno da Alfonso Signorini. Sono tanti i nomi ufficiali o quasi ufficiali che entreranno in scena nella Casa più spiata d’Italia. Ci saranno Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Andrea Casalino e Giucas Casella, solo per nominarne alcuni. Ma la vera bomba è deflagrata nelle scorse ore, infatti ci sarebbe già un flirt tra due concorrenti che faranno parte del cast del reality show di Canale 5.

Intanto, al ‘Grande Fratello Vip’ potrebbe entrare l’ex marito di Maria Teresa Ruta e papà di Guenda Goria, Amedeo Goria. Proprio quest’ultima ha fatto sempre sapere di aver avuto un padre troppo assente che non le ha permesso di vivere serenamente. Ora potrebbero invertirsi i ruoli, con Amedeo pronto a varcare la porta rossa e Guenda che lo guarderà da casa. Succederanno nuovi battibecchi e l’ex gieffina sarà costretta a ritornare nella trasmissione? Non resta che aspettare e pazientare.

C’è grande curiosità perché al ‘Grande Fratello Vip’ dovrebbero esserci anche Manuel Bortuzzo, lo sfortunato nuotatore rimasto paralizzato dopo essere stato sparato in un agguato nel 2019 e poi diventato opinionista in diverse trasmissioni televisive, e il campione olimpico Aldo Montano. Ma è sulla presunta storia d’amore che sta nascendo già fuori dal programma che le attenzioni del pubblico si sono concentrate. Andiamo a vedere chi potrebbe entrare nella Casa già da fidanzati.





Stando alle ultime indiscrezioni sul ‘Grande Fratello Vip’, sarebbe nato un flirt tra Sophie Codegoni, ex tronista di ‘Uomini e Donne’ e l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, Gianmaria Antinolfi. In particolare il ragazzo avrebbe manifestato un grandissimo interesse nei confronti di Sophie e chissà se nel programma non divamperà in amore e passione. Un motivo in più per il pubblico di seguire con costanze e attenzione le vicende dei nuovi vipponi, che dovranno essere all’altezza dei predecessori.

Qualche giorno fa Sophie Codegoni è stata colpita e affondata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, che con alcune stories l’ha attaccata duramente. Questo quanto detto: “Ci divertiremo. La ragazzina più marcia della televisione italiana. Chirurgo e photoshop fanno miracoli”. Staremo a vedere se la diretta interessata vorrà replicare a queste affermazioni di Rosica o se preferirà tacere come ha fatto fino a questo momento.