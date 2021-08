“Entra anche lei!”. GF Vip, Alfonso Signorini è scatenato: l’ultimo sì strappato è di quelli pesanti

Sono stati giorni e ore di polemiche intorno al ‘Grande Fratello Vip’. C’è infatti stato uno scontro verbale a distanza tra il conduttore televisivo Alfonso Signorini e l’attore Raz Degan, con quest’ultimo che ha attaccato pesantemente il reality show parlando di “spazzatura”. In un primo momento si era parlato di un suo rifiuto alla proposta dei vertici del programma, invece poi è emersa una nuova versione dei fatti, che è stata successivamente confermata dal direttore del settimanale ‘Chi’.

A quanto sembra, pare che l’ex di Paola Barale avesse chiesto 500 mila euro per partecipare per un solo mese al ‘GF Vip 6’. Ma c’è stata la risposta negativa, visto che la somma di denaro richiesta è stata considerata esagerata. Ora però è uscita fuori una notizia positiva sul ‘Grande Fratello Vip’. Stando alle ultime indiscrezioni, una vip sarebbe in lizza per entrare nella casa più spiata d’Italia. E si tratta di una figlia d’arte, infatti il suo papà è uno degli artisti più amati in Italia e non solo.

Il personaggio famoso in questione ha ricevuto una pessima notizia professionale nelle scorse settimane, inoltre è stata anche affetta dal coronavirus ed è stata costretta a rimanere a casa in preda a dolori e stanchezza. Adesso è spuntata la notizia più bella, che potrebbe stravolgerle in positivo la sua vita. Ad annunciare tutto è stato il sito ‘Dagospia’, che è convinto che sarà ufficializzata a breve questa decisione da parte della produzione del ‘Grande Fratello Vip’, al lavoro per formare il cast.





Potrebbe approdare al ‘Grande Fratello Vip’ la figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi. Questo quanto scritto da ‘Dagospia: “Se per papà Albano si vocifera di uno sbarco a Ballando con le Stelle, qualcosa sembra muoversi anche per sua figlia Jasmine. La baby Carrisi, dopo la sua prima esperienza televisiva a The Voice Senior, dove arriverà Orietta Berti, potrebbe non restare con le mani in mano. Stando alle nostre fonti, negli ultimi giorni avrebbe ricevuto una proposta da un programma di Canale 5”.

Su Jasmine Al Bano aveva detto, a proposito del Covid: “L’ho dovuta segregare in casa. E’ in camera sua tutto il giorno e anche io e Loredana Lecciso siamo in isolamento, seppure negativi”. A detta del cantante di Cellino San Marco è stato molto impegnativo riuscire a tenere occupata Jasmine, quindi sempre durante l’intervista ha confidato di aver trovato tutti i modi per farle sentire la vicinanza.