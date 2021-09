Da ‘Uomini e Donne’ al ‘Grande Fratello Vip’. Questo il possibile futuro di un ex protagonista del dating show di Maria De Filippi, pronto a meravigliare e a creare dinamiche a Cinecittà. Manca ormai pochissimo all’inizio del reality show di Alfonso Signorini e il cast si sta delineando giorno dopo giorno. Ora questo nome suggestivo è destinato ad aumentare l’interesse intorno al programma. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato delle ipotesi Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, ma ora ecco un’altra bomba.

A parlare del possibile arrivo di Bortuzzo è stato Davide Maggio. Mentre ‘TvBlog’ ha scritto che è pronto l’arrivo di un campione olimpico: “In maniera preventiva, nonostante manchi ancora l’autorizzazione della polizia penitenziaria, pare che la produzione voglia comunque procedere a girare la clip di presentazione di Aldo Montano”. Il Coni ha già dato il suo ok all’accordo. Vediamo adesso invece chi dallo studio di ‘UeD’ è vicino ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Difficile da immaginare.

Sempre Davide Maggio è riuscito ad avere in anteprima il nome del possibile nuovo gieffino. L’ipotetico concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha partecipato a ‘Uomini e Donne’ come corteggiatore ed è anche un modello molto affermato. Non a caso ha anche trionfato nel concorso del più bello tra gli italiani. Inoltre, si segnalano anche sue esperienze in veste di attore in alcune fiction. Il suo nome è uscito fuori anche per una relazione sentimentale che ha portato avanti con una vip, che però non ha avuto una durata importante.





Al ‘Grande Fratello Vip’ potremmo vedere all’opera il 31enne Andrea Casalino, attore nelle fiction ‘Rodolfo Valentino – La Leggenda’ e ‘Squadra Antimafia’. Pare che lui abbia avuto anche una breve storia con Alessia Macari, mai confermata. Quella invece certa è stata con Paola Caruso. Sono comunque usciti altri nomi, fatti trapelare da ‘Biccy’, che potrebbero fare compagnia a Casalino, ovvero Davide Silvestri, Moreno Donadoni e Alex Belli. Vedremo se saranno ufficializzati a stretto giro di posta.

Ad aver deciso di non entrare nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’ sarebbe la figlia di Al Bano, Jasmine Carrisi. Quest’ultima sembrava in procinto di accettare insieme alla mamma Loredana Lecciso, ma tutto questo non dovrebbe materializzarsi: “In famiglia ci dicono che credono sia proiettata sul no”. Una delusione totale per Signorini, che potrà rifarsi con altri.