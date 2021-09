Ci siamo: manca poco all’inizio della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Mediaset spera di ripetere il successo del 2020 con il reality che è durato sei mesi e il successo dell’influencer milanese Tommaso Zorzi. Si parte lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Al timone del GF Vip 6 c’è sempre Alfonso Signorini che guida una truppa di 22 “vipponi” oltre agli opinionisti in studio e alle opinioniste del popolo, due “grandi sorelle” che da casa diranno la loro.

La prima novità è data dagli opinionisti in studio. Non ci sono Pupo e Antonella Elia: al loro posto Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Tra le due l’aria è già tesa e il GF Vip 6 non è ancora iniziato. Come ha riportato Davide Maggio sul suo sito, “dopo le battutine sui social, la frattura tra le “grandi sorellastre” si è acuita durante i primi servizi fotografici.

In ultimo, la copertina di Sorrisi con il conduttore Alfonso Signorini: c’è poco da fare, Sonia, che furba non lo è di cognome ma di fatto, non sopporta la Volpe. Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega”.





GF Vip 6, cast: i nomi di tutti i concorrenti

E proprio a Tv Sorrisi e Canzoni Alfonso Signorini ha svelato il cast ufficiale della sesta edizione e le novità principali. “La prima è che andremo in onda in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55) e Mediaset Infinity, oltre al daytime su Canale 5. La seconda è l’esigenza di essere più elastici nei confronti del politicamente scorretto. Mi è piaciuto poco il fatto di essere censori di certi comportamenti, mi è sembrato anacronistico”.

“Ora ogni caso sarà valutato in base al principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione – prosegue Signorini -. Non significa “liberi tutti”, ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite. Terza novità, da me fortemente voluta, è la presenza delle opinioniste del popolo: avremo due “grandi sorelle”, delle signore stupende che potrebbero essere mia mamma e mia zia, delle pettegole tremende!”.

Nella foto di copertina del magazine Alfonso Signorini è circondato dai concorrenti: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.