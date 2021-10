Dentro la casa del Grande Fratello vip la situazione si fa bollente. Ad accendere gli animi è stata una serata particolarmente movimentata condita da qualche bicchiere di troppo. È stata questione di attimi: lui la tira a sé e lei si avvinghia al corpo di lui, ridendo in modo complice, qualcosa che va oltre la semplice amicizia. D’altronde entrambi non hanno mai negato di piacersi. Peccato che entrambi siano impegnati fuori dalla casa. “Non ti devo nascondere che a me piace – aveva detto lei agli autori in confessionale – Questo è vero, mi piace la sua presenza, mi piace tanto averla accanto a me”.



E dal commento di lei sembra essere ricambiato: “Certo che con lui sto bene. Se non fosse impegnato lui e non fossi impegnata io di cuore… saremmo due anime gemelle. Questo sì, quindi boh, chi lo sa. Oddio non credo che siamo proprio fatti l’uno per l’altra, cioè una donna certe cose le sente. Forse, credo…”. Parliamo di Alex Belli e Soleil Sorge.



Nel letto sembrano aver flirtato e non poco, tanto da attirare le critiche da fuori anche se sia Alex Belli che Soleil continua a dire che tra loro non c’è niente al di là di una grande complicità. “Ho una persona fuori, il mio cuore ce l’ha sicuro e spero anche dall’altra parte. Mi fa sentire speciale, per la prima volta mi sono sentita tutelata, amata veramente.. Questo ragazzo è una persona come voglio io, mi rispetta tanto e ha dei gesti puri”.







Così aveva parlato pochi giorni fa Soleil. Stesso discorso per Alex Belli atteso dalla moglie Delia. In attesa di quello che succederà i due hanno usato parole molto dure verso Gianmaria Antinolfi. Alex Belli e Soleil Sorge hanno parlato di un fatto particolare, ovvero dei post it lasciati da Gianmaria Antinolfi sul letto di Sophie Codegoni.



“Questa roba del letto – le parole di Alex Belli – era da American Psycho. Hai presente quando tu arrivi… oh, fidati. La mia percezione di questa roba con tutte le frasine, oh fidati è da American Psycho”. Soleil Sorge è completamente d’accordo con Alex Belli, il comportamento di Gianmaria Antinolfi non è piaciuto neppure a lei: “È quello che dico, ma anche l’insistenza…”. Anzi l’influencer ha pure aggiunto un particolare relativo alla storia avuta con l’imprenditore: “A me si presentava sotto casa”.