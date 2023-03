“Sì, hanno confermato”. Alfonso Signorini, notizia top sul GF Vip. È successo dopo la diretta

Lunedì 13 marzo è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip. La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è alle ultime battute. Tra poco di un mese, precisamente il 3 aprile, sarà annunciato il vincitore di questa edizione, iniziata il 19 settembre 2022. Poi sarà la volta di un altro appuntamento storico di Mediaset, la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, anche quest’anno capitanata da Ilary Blasi e con opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria.

La prima finalista del Grande Fratello Vip 7 è Oriana Marzoli. L’annuncio è arrivato la scorsa settimana direttamente all’interno dello studio del reality show. Felicissima la modella venezuelana, che per un momento ha pensato di essere stata eliminata dal gioco. Durante l’appuntamento Andrea Maestrelli, ha lasciato la casa, ma una volta rientrato nello studio ha scoperto di essere in possesso il bussolotto con il famoso biglietto di ritorno.

Grande Fratello Vip 7, ascolti boom per la puntata di lunedì 13 marzo

In nomination, invece, sono finiti Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Milena Miconi, Nikita Pelizon e Luca Onestini. Dopo la presa di posizione di Pier Silvio Berlusconi, che la scorsa settimana è intervenuto personalmente per rimettere in riga la casa del Grande Fratello Vip, erano assenti in studio Ginevra Lamborghini ed Edoardo Donnamaria, entrambi squalificati dal gioco.

A quanto pare la nuova linea ha dato i suoi frutti, perché la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 13 marzo ha vinto la gara degli ascolti contro la Rai. Su Rai Uno, infatti la fiction Il commissario Ricciardi, basata dui romanzi di Maurizio De Giovanni editi da Giulio Einaudi Editore, con protagonista Lino Guanciale, ha totalizzato 3.621.000 spettatori pari al 19.7% di share.

Su Canale 5, la nuova puntata del Grande Fratello Vip 7 ha registrato 2.862.000 spettatori pari al 22.5% di share. Sul terzo gradino del podio Rai 2. Stasera tutto è possibile, la nuova edizione del game show condotto da Stefano Di Martino ha appassionato 1.432.000 spettatori pari al 9% di share.