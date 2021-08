“Entrerà anche lui”. Al GF Vip 6 il volto più discusso della tv. Che colpaccio per Alfonso Signorini

Si avvicina sempre più il nuovo appuntamento con il ‘Grande Fratello Vip’ e ovviamente Alfonso Signorini è al lavoro per comporre il cast che dovrà affrontare i difficili mesi nella Casa più spiata d’Italia. Il conduttore ha riferito nelle scorse ore che non dovrebbe dare spazio agli influencer, bensì a giovani ventenni che hanno voglia di mettersi in mostra. Ma tra i concorrenti potrebbe esserci uno dei personaggi e dei volti più discussi della televisione italiana. E sicuramente creerebbe tantissime dinamiche interessanti.

Intanto, il ‘Grande Fratello Vip’ “potrebbe far slittare la finalissima da dicembre alla prossima primavera. Si parla di un’edizione che potrebbe durare anche otto o dieci mesi”. E in questo caso si otterrebbe un risultato storico, infatti se durasse fino a maggio 2022 saremmo in presenza di una durata record. Alfonso Signorini è pronto a ricominciare e chissà se anche stavolta sarà ricordato come uno dei conduttori che ha raggiunto un traguardo sensazionale e inatteso. Staremo a vedere se accadrà davvero.

Nelle ultime ore è uscito fuori il nome del fresco reduce da ‘Temptation Island’, ovvero Tommaso Eletti. Sembra che il suo nome sia balzato in cima alle preferenze del presentatore televisivo. Ma c’è un’altra persona che potrebbe veramente cambiare le sorti del ‘Grande Fratello Vip’. Ad anticipare tutto è stato il sito ‘Blogo’, che ha saputo dunque in anteprima questa news succulenta. Ci saranno conferme a breve da parte dell’ipotetico futuro concorrente? Non resta che aspettare sue eventuali dichiarazioni.





Nella casa di Cinecittà potrebbe entrare in scena l’illusionista Giucas Casella: “Ora eccolo di nuovo pronto a lanciare il suo mitico proclama ‘solo quando lo dico io’ e magari a far incrociare le mani ai suoi colleghi della casa del Grande Fratello Vip il prossimo 13 settembre in prima serata, sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Giucas Casella sarà dunque fra i vipponi di Alfonso Signorini dell’edizione numero sei del programma”. ‘Blogo’ ne è praticamente sicuro, quindi mancherebbe solamente l’ufficialità.

Giucas Casella, classe 1949, ha già preso parte negli ultimi anni ad un reality show. Nel 2018 ha infatti partecipato alla tredicesima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, ma si è dovuto ritirare dopo sei settimane per aver accusato dei problemi di salute. Recentemente, qualche mese fa è stato concorrente dei ‘Soliti Ignoti’ di Amadeus e nel 2020 guess star del programma ‘Guess My Age’.