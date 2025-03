Una settimana alla fine del Grande Fratello e il clima è ormai incandescente. Tra stanchezza diffusa e voglia di uscire ecco che nuove nuvole nere si addensano sulla testa di Zeudi. Presto Helena avrà modo di visionare alcuni video che faranno molto ma molto discutere. A proposito di Zeudi, nelle ore scorse ha fatto discutere raccontando di vivere con uno stipendio di 500 euro al mese.

Ha aggiunto Zeudi: “Molti pensano chissà cosa, ma io faccio la fotomodella. Oggi mi chiamano, poi mi chiamano tra dieci o venti giorni. Un mese posso guadagnare 2.000 Euro e poi per altri zero, ma zero davvero non per modo di dire. Amore, letteralmente zero. In media io prendo 500 Euro al mese. Per questo io sto cercando di strutturarmi per un lavoro classico, a prescindere da questo mondo, perché comunque è bellissimo questo mondo, però è molto precario”.





Grande Fratello, i fan di Helena ancora contro Zeudi

Le sue parole hanno immediatamente scatenato i commenti: “Oddio il suo stipendio medio è solo 500 Euro al mese? Ma è peggio del nostro salario minimo”. “Ma in Italia si può avere uno stipendi così basso? Non lo sapevo, dobbiamo aiutare questa ragazza”. “Ragazze aiutiamola facendola aumentare di numeri su Instagram così quando uscirà potrà guadagnare bene anche da l’. Vivere con quella cifra è follia”.

Così mentre Zeudi è al centro delle polemiche per il suo comportamento nei confronti di Helena. Secondo il pubblico l’ex Miss Italia si comporterebbe in maniera molto ambigua con la fidanzata di Javier Martinez e sui social spuntano indiscrezioni su video e immagini che la produzione potrebbe far presto vedere ad Helena. Si legge su X come.

“Helena cuore immenso, lei la perdonerebbe pure di tutta la cattiveria che Zeudi le dice alle spalle, ma noi cara Zeudi vediamo tutto e salvato tutto, il GF ti ha tutelato non mostrando clip ma Helena una volta fuori vedrà tutto quello che autori le hanno nascosto”. “Zeudi ma pure MaVi non è stata trasparente, spero facciano vedere ogni cosa”. Il confronto, in realtà, potrebbe arrivare molto prima e ci saranno conseguenze.