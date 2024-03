Grande Fratello, il caso Greta incendia la Casa: spunta un filmato che sembra cambiare molte cose. Per chi non avesse seguito gli ultimi sviluppi il fratello di Greta, Josh, ha preso posizione contro Sergio. “Sergio D’Ottavi non mi va a genio, perché Greta vede ciò che vede, ma non ciò che vediamo noi. Vede il lato di Sergio che la coccola, le sta vicino, ma da fuori noi vediamo le clip dove fa comunella con Beatrice. E io ho capito benissimo che è una dinamica. Se non ci fosse mia sorella, Sergio lì dentro cosa farebbe? Neanche a lavare i piatti”.

“Lui è ancora lì dentro perché è aggrappato a lei”. Poi ha aggiunto: “Allora stavo guardando questo video in cui quella specie di scimmia (Sergio, ndr.) che le stringe i polsi, e Greta intanto dice ‘Smettila che mi fai venire i lividi’ e lui dice ‘Te ne faccio venire altri di lividi’. Visto che parlate tanto, un uomo non fa venire i lividi a una donna – ha detto Josh Rossetti nelle sue storie Instagram, scagliandosi contro l’incquilino”.





Grande Fratello, il caso Greta incendia la Casa: spunta un filmato

E ancora: Quindi andate pure avanti a difendere l’indifendibile. La redazione lo riprende, ma se non ci fosse stata la redazione? Lei mi dice ‘lasciami’. Se le controlla i polsi vuol dire che ha esagerato. E non ditemi che sto facendo tutto questo perché ho bisogno del confronto, se volevo il confronto chiamavo e dicevo ‘mi fate fare un confronto?’. Sto per esplodere”.

Ma c’è qualcosa che secondo una parte del pubblico non torna. Su X circola un video in cui si vedono i due gieffini scherzare. Gli utenti si spaccano tra chi sta con Josh: “: “Forse non avete capito quello che ha detto: lo scherzo va bene, anche perché inizia lei. Sergio dovrebbe solo dosare la forza essendo uomo, cosa che non fa lasciando lividi, e cosa di cui si lamenta Josh. Serve un disegnino?”.

Questo è l'inizio della sequenza che ovviamente Josh non ha messo.

INIZIA GRETA(Precisiamo tutto in tono SCHERZOSO DA PARTE DI ENTRAMBI)

LA COLLEZIONE DI FIGURE DI MERDA CHE STA FACENDO QUELLA FAMIGLIA,penso di non averla mai vista in 20 anni di GF.#sergetti #GrandeFratello pic.twitter.com/zmctj3AWBD — ℂ𝕒𝕣𝕞𝕖𝕟 ♈🍀 (@IamCarmen93_) March 6, 2024

E chi no: “Ma cosa dici che lei in primis va da lui e gli dice frasi del tipo ” stringimi i polsi, più forte “ e tante tante altre se non guardate la diretta NON Dovreste parlare perché PARTE sempre lei con le mani, pugni calci e lui poi sta al gioco e ringrazio il gf che riprende TUTTO”. Una cosa è certa: un spettacolo tutt’altro che bello.