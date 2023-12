Grande Fratello, Massimiliano Varrese viene attaccato da due ex concorrenti. Fa ancora discutere il caso dell’attore che è stato duramente criticato da Alfonso Signorini. Sotto accusa sono finite le numerose frasi e il comportamento che Massimiliano ha rivolto a Beatrice Luzzi. Durante l’ultima puntata è andato in onda un video con le scene incriminate.

Massimiliano Varrese è apparso particolarmente colpito dalle accuse e ha chiesto scusa: “Da uomo non devo far passare questi messaggi. Prometto a me stesso di lavorare su questa cosa, anche nei confronti dell’opinione pubblica. Voglio mettere da parte l’ascia di guerra. La mia vittoria qua dentro sarà dimostrare con i fatti che si può lavorare su questi aspetti”. Ora due ex concorrenti se la sono presa con lui.

Leggi anche: “Verba volant”. Grande Fratello: il figlio di Beatrice interviene su Varrese





Due ex vipponi squalificati contro il GF e Massimiliano Varrese

Alfonso Signorini ha minacciato Massimiliano Varrese: al prossimo passo falso scatterà la squalifica. Squalifica che è stata però inflitta a due concorrenti del passato che adesso si sono ribellati. Stiamo parlando di Salvo Veneziano e Filippo Nardi. Il primo fu espulso per alcune frasi rivolte a Elisa De Panicis.

Salvo in queste ore ha mostrato tutta la sua rabbia per quanto avvenuto con Massimiliano che a suo dire sarebbe stato ‘graziato’: “Tutto ok. Ha chiesto scusa. Pure io ho chiesto scusa e mi hanno trattato da criminale, infatti per quanto mi riguarda possono fallire”. Ma non è stato l’unico ad intervenire.

Anche Filippo Nardi, che fu aspramente criticato per un gesto nei confronti di Maria Teresa Ruta ritenuto volgare e offensivo, si è fatto sentire. Il concorrente fu espulso per quell’episodio e nonostante avesse chiesto scusa, non fu perdonato. Oggi dice: “C’è chi nella storia di questo programma è stato cacciato e messo alla gogna per molto meno“. E voi che ne pensate? Hanno ragione i due ex gieffini?

“Fatelo vedere alla famiglia di Beatrice”. Grande Fratello, spunta il video che incastra Anita