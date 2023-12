Tra Beatrice e Anita non scorre buon sangue e il loro rapporto tormentato lo abbiamo visto nel corso di questi mesi del Grande Fratello. Una delle ultime stoccate all’attrice è stata quando ha preso le difensive di Massimiliano Varrese, ripreso in diretta da Alfonso Signorini a causa del suo comportamento violento e maleducato con Beatrice Luzzi, e per il quale si sono lamentati anche i social, personaggi del mondo dello spettacolo e il settimanale Vanity Fair.

“Massimiliano non è così, ma qui nessuno pensa quelle cose. Ci sono un po’ di cose che non mi tornano. Tu spingi le persone al limite Beatrice. Al limite arrivano le persone con te è questa la realtà. Le spingi al limite, sì te lo dico io perché è la verità. Quella è una battuta, sai quante ne fai lei. Quante ne dice lei da tre mesi? ‘Non hai pudore, stai al guinzaglio’. E allora basta dai ragazzi”, le parole di Anita, subito ripresa da Alfonso Signorini.

Su Twitter un video che incastra Anita Olivieri del Grande Fratello

In queste ore Anita è stata protagonista di una chiacchierata con alcuni coinqulini e parlando con Massimiliano Varrese ha confessati di non aver mai parlato male di Beatrice Luzzi. Ma è davvero così? A quanto pare no, perché una utente di Twitter ha realizzato iun video in cui ha raccolto tutte le critiche mosse dalla Olivieri alla Luzzi. Un video, diventato virale, che dura la bellezza di quasi cinquanta minuti.

“Ecco a voi tutti i video di Anita che sparla di Beatrice con tutti e che non sono mai andati in onda durante le puntate del GF perché è tutelata da Santucci e company… ditemi se questa non è raccomandata! Buona visione a tutti #GrandeFratello“, si legge a corredo del post. “Questo sputt*** della bionda >>> Quando Bea vedrà questo video esclamera’ in romano: “MA LI MORTAAACCIIII SUA!!” Non ho certezze ma nemmeno dubbi”.

Ecco a voi tutti i video di Anita che sparla di Beatrice con tutti e che non sono mai andati in onda durante le puntate del GF perché è tutelata da Santucci e company… ditemi se questa non è raccomandata!



Buona visione a tutti #GrandeFratello pic.twitter.com/Snb1jljHtz — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) December 17, 2023

@bealuzzifanpage @bealuzzifanpage vi chiedo gentilmente di dare questo video alla famiglia di Beatrice… lei dovrà vederlo 🙏❤️ attendo risposta cordiali saluti… — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) December 18, 2023

E ancora la spiegazione di chi ha creato il filmato: “Il video è mio l’ho creato tutt’oggi perché visto che la puntata di ieri è stato uno schifo e Beatrice è sempre puntata che fanno vedere sempre tutto di lei e di Anita mai allora ho deciso di farlo io…. A breve realizzerò quelli del Guru e del bidello! Perché sono stanca!”. E ancora la richiesta di far vedere il video alla famiglia di Bearice Luzzi: “Vi chiedo gentilmente di dare questo video alla famiglia di Beatrice… lei dovrà vederlo. attendo risposta cordiali saluti…”.