Nella puntata del Grande Fratello del 18 marzo è stata annunciata la qualificazione alla finale di Varrese. E ora in rete tutti stanno parlando della reazione avuta da Beatrice, nel momento in cui ha saputo questa comunicazione fatta da Signorini. E ciò che ha fatto emotivamente ha decisamente lasciato tutti senza parole, visto che si sarebbero aspettati qualcosa di differente.

Inoltre, ci sono pure state le eliminazioni di Anita e Paolo che non potranno ambire a quell’obiettivo. Tornando a quanto successo al Grande Fratello con la finale guadagnata da Varrese, Beatrice ha reagito in maniera chiarissima. Non sono servite parole per descrivere il suo stato d’animo, infatti è bastato osservare il suo sguardo per capire cosa stesse provando.

Grande Fratello, in finale anche Varrese: come ha reagito Beatrice alla notizia

Un’internauta ha deciso di parlare di questa particolarità sul social network X. Il pubblico del Grande Fratello ha scoperto insieme agli altri gieffini che in finale ci è andato pure Varrese e in tanti si sarebbero attesi una reazione ben precisa di Beatrice. Invece l’attrice di Vivere ha manifestato un’emozione inaspettata, dunque lei non avrebbe superato del tutto il passato.

Infatti, questa è stata la considerazione di un’utente in riferimento a Massimiliano approdato in finale: “La delusione sul volto di Beatrice per Massimiliano in finale dice tutto. Lei lo avrà perdonato per quieto vivere ma ha sempre detto che è la persona che le ha fatto più male lì dentro e non dimentica. Mi dispiace, ma ha delle fan di me*** e non la meritano proprio”.

Nonostante ora sia tornata a parlare con Massimiliano, Beatrice non avrebbe mai messo alle spalle le cose negative accadute tempo fa. E infatti il suo volto è sembrato poco sereno.