Nella serata di lunedì 9 ottobre ci sarà spazio per una nuova puntata in diretta del Grande Fratello. E Grecia Colmenares riceverà una notizia importantissima, almeno stando alle ultime indiscrezioni che stanno girando in rete. Nella casa nessuno sa ancora niente, ma l’attrice dovrebbe essere una delle protagoniste di questo appuntamento con Alfonso Signorini. Gli altri resteranno ammutoliti davanti ad un risultato che sembra schiacciante.

Ovviamente ne avremo conferma solamente durante la messa in onda del Grande Fratello, infatti ribadiamo che si tratti solamente di voci, ma Grecia Colmenares pare sia indirizzata verso qualcosa di molto positivo. Lei festeggerebbe alla grande questo traguardo e non potrebbe fare altro che ringraziare tutti dal profondo del suo cuore. Mentre c’è un’altra concorrente in particolare che dovrà preoccuparsi decisamente molto.

Grande Fratello, grande notizia in arrivo per Grecia Colmenares

A dare notizia è stato il sito Novella 2000, infatti nel corso dell’appuntamento serale col Grande Fratello Grecia Colmenares dovrebbe essere chiamata da Signorini e dovrebbe avere un’informazione molto interessante. Invece situazione sempre più critica per la gieffina Valentina Modini, che è stata selezionata solamente dal 19% del pubblico, quindi non è affatto considerata una delle preferite dai telespettatori.

Dunque, il sondaggio effettuato da Novella 2000 ha fornito un risultato molto chiaro. Grecia Colmenares è la più votata nello scontro con Valentina e Anita Olivieri. La donna ha conquistato il 54% dei voti, mentre Anita si è fermata al 27%. Ma non ci saranno eliminazioni nelle prossime ore, quindi bisognerà attendere poi l’appuntamento di giovedì 12 ottobre per capire chi non potrà più proseguire l’avventura nel programma di Canale 5.

Non resta che pazientare ancora un po’ e poi il comunicato letto da Alfonso Signorini chiarirà ogni dubbio. Non sono nemmeno da escludere colpi di scena, con un ribaltone grazie ai voti che giungeranno fino all’orario della puntata.