Grande Fratello 2023, le parole di Ciro questa volta non piacciono. L’ex volto di Gomorra sta letteralmente conquistando il pubblico di telespettatori italiani sempre pronti a seguirlo e a ridere grazie al suo umorismo e spiccata dote colloquiale. Un concorrente come Ciro Petrone è il volto che occorrerebbe in ogni reality show di successo, eppure nelle ultime ore anche lui sembra essere andato incontro per la prima volta dal suo ingresso in casa ad alcune critiche.

Piovono critiche su Ciro Petrone al Grande Fratello 2023. Cosa sta succedendo in casa? Il gioco prosegue e gli inquilini della casa più spiata d’Italia non possono che dare il meglio di se stessi, e talvolta anche il peggio. Ciro è stato amato dal pubblico fin da quando ha varcato la gettonatissima porta rossa della casa di Cinecittà lasciandosi apprezzare per il carattere solare e la propria ironia.

Piovono critiche su Ciro Petrone al Grande Fratello 2023. I fan questa volta ci vanno giù pesante

Eppure nelle ultime ore una pioggia di critiche sembra aver toccato anche la sua testa. Tutto avrebbe avuto inizio quando nel cuore della notte era intento a chiacchierare sul letto con Massimiliano Varrese, Angelica Baraldi e Heidi Baci. Nel bel mezzo della chiacchierata, Ciro ha lanciato alla modella il suo consiglio, quello di crearsi una ship all’interno della casa.

Stando alle parole di Ciro e ai suoi consigli, questo permetterebbe alla gieffina di evitare etichette come “comodino”. Insomma, Ciro ha fatto comeprendere quanto questo sia un valido modo per allontanare il rischio di un’eliminazione: “Mo ti dico una cosa. Tu ti vuoi divertire sulle storie degli altri. Ma se tu ti metti lì, come un comodino che si diverte, te ne vai a casa. Soprattutto tu”.

ciro non sa più come persuadere heidi a provarci con il fake guru, è passato al “se fai il comodino esci”#grandefratello pic.twitter.com/hHYYkVyuLF — Vale. (@valeryzorzi) October 9, 2023

Davanti a quelle parole, Heidi Baci ha riflettuto qualche secondo per poi dire la propria opinione in merito: “Eh vabbè me ne vado a casa da signora però”. Resta il fatto che il pubblico difficilmente perdona. Infatti nel giro di poco tempo sono stati in molti a lasciar piovere critiche sulla testa di Ciro Petrone. Il concorrente si sarà giocato per sempre l’occasione di essere tra i concorrenti preferiti dell’attuale edizione del reality show? Lo scopriremo prossimamente.