Grande Fratello 2023, tempo di confessioni nella casa più spiata d’Italia. Un’edizione diversa, senza dubbio originale, quella del reality show di Alfonso Signorini. La decisione degli autori di fare convivere sotto lo stesso tetto concorrenti vip e nip, ovvero non-famosi, sembra essere notevolmente piacuta al pubblico. E tra colpi di scena e rivelazioni, anche i sentimenti cominciano ad assumere un peso considerevole tra i gieffini. A fare un passo in avanti è stato l’ingegnere che ha dunque deciso di confidarsi con Ciro Petrone.

La confessione di Vittorio Menozzi a Ciro Petrone. Il cuore diviso a metà, il gieffino è apparso notelmente combattuto sotto il punto di vista sentimentale. Infatti se da un lato c’è Anita Olivieri, che sembra però avere tutte le attenzioni rivolte su Paolo Masella, dall’altro c’è anche Heidi Baci. L’ingegnere ne avrebbe parlato senza alcun filtro confidandosi con il compagno di gioco.

La confessione di Vittorio Menozzi a Ciro Petrone: “Mi piacciono entrambe…”

Dettagli interessanti dunque sembrano essere emersi nel corso della chiacchierata tra i due. Infatti Vittorio ha voluto parlare dapprima di Anita spiegando per filo e per segno il motivo per cui avrebbe deciso al momento di restare solo in osservazione. Vittorio non vorrebbe complicare ulteriormente la situazione sentimentale della gieffina che potrebbe dunque servirgli un due di picche, ma a questo punto si domanda: come potrebbe essere interpretata un’eventuale distanza?

Queste le parole del gieffino apparso notevolmente combattuto sul da farsi: “Non voglio dare l’immagine di qualcuno indeciso”, ha confidato a Ciro che ha subito sottolineato: “Non dovresti permettere a nulla di bloccarti, devi essere più rilassato. Hai tutte le carte in regola per conquistare una ragazza”. Ed è a questo punto che è stato tirato in ballo anche il nome di Heidi.

ma io il pezzo di prima non lo avevo ascoltato praticamente vittorio sta dicendo che quando sta con heidi pensa ad anita e non le piace così tanto,grande fratello per favore fai ascoltare tutto alla signorina kiss lei deve svegliarsi pic.twitter.com/RUwRXpZxWN — cheverguenza// heidi💋 (@iosonoestanca_) October 7, 2023

cosa ci fan perdere la notte, tutti ad infilarsi nel letto di Heidi, pure Grecia

"Vittorio era nudo dicevo mani al cielo per la regia che sembrava altro"🙈maledetti ridateci l'h24! #GrandeFratello pic.twitter.com/J7rTzWpu6u — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2023

Stando a quanto appreso dalle parole di Vittorio, anche la compagnia della gieffina sembra non passare per nulla inosservata. Peccato solo, aggiunge Vittorio, che la mente voli spesso e volentieri verso Anita. Ma al di là delle confidenze di Vittorio, il pubblico sui social ha commentato anche un altro fatto, ovvero quanto avvenuto di recente nel cuore della notte. Al centro dell’attenzione anche il modello che ha ben pensato di raggiungere Letizia e Heidi in mutande. Cosa ne pensate di questa bravata?