Grande Fratello 2023, la sorella di Perla Vatiero rompe il silenzio. Solo qualche giorno fa la concorrente si è lanciata in una confessione che ha poi chiamato la regia a staccare le immagini. Ovviamente l’avvenimento ha continuato ad attirare l’attenzione dei fan che hanno dunque chiesto chiarimenti, curiosi di scoprire nel dettaglio cosa avesse da dire la gieffina. In un video, Perla ha raccontato a Mirko di aver visto Beatrice parlare senza microfono.

La sorella di Perla Vatiero rompe il silenzio dopo il polverone. Il reality show di Alfonso Signorini procede spedito verso la puntata finale ma nel frattempo i colpi di scena continuano a essere dietro l’angolo. Nel video, molti sembrano essere convinti che Perla abbia ammesso di non aver utilizzato il microfono durante l’uscita. Ora chiaramente i sostenitori di Beatrice criticano aspramente Perla per averla accusata ma di essersi resa protagonista dello stesso errore.

La sorella di Perla Vatiero rompe il silenzio dopo il polverone: “Non riesco a capire…”

Dinamiche che si susseguono dunque e che vedono pendere l’ago della bilancia a favore o contro la gieffina. E a tal proposito è la sorella di Perla che ha deciso di dire qualcosa, puntando il dito contro due inquiline della casa, ovvero Anita e Letizia. Loana ha detto il suo punto di vista alla luce delle parole delle due in merito al momento delle nomination.

“Si sta parlando di Letizia? Allora ragazzi, io vi dico la verità non riesco a capire alcune sue risposte che ha dato a mia sorella. E soprattutto io ho guardato il video dove lei e Anita dicono che inevitabilmente prima o poi andranno a toccare Greta e mia sorella”, ha riferito Loana.

E ancora: “Questa cosa io non la concepisco, questa cosa non l’ho capita, non la giustifico perché penso che non conta chi sta prima ma vale il legame che si è creato durante, questa cosa non mi è piaciuta, vi dico la verità”. Insomma, Loana non è per nulla convinta delle buone intenzioni delle due. Il gioco diventa sempre più duro.