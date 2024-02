Grande Fratello 2024, la confessione di Perla Vatiero: “È tutto vero”. E la regia stacca subito le immagini. Cosa è successo durante la diretta nella casa? Secondo quanto riportato dagli utenti online, sembra che Perla Vatiero abbia confessato di non aver sempre utilizzato il microfono durante l’ultima uscita dal Grande Fratello. Esatto, proprio quello che alcuni utenti dicevano da mesi a questa parte.

>> “C’è una espulsione da fare, è lei”. Grande Fratello, guai per la concorrente: pubblico d’accordo

L’accusa era partita dopo che alcune telespettatori si erano scagliato contro il programma di Alfonso Signorini e richiedendo a gran voce le squalifiche dei concorrenti coinvolti. Ed ecco che proprio durante la settimana del Festival di Sanremo 2024, mentre i concorrenti hanno l’opportunità di lasciare temporaneamente la casa per un pranzo fuori, succede qualcosa che infastidisce qualcuno. Secondo Perla Vatiero, parte della responsabilità ricade anche su Beatrice Luzzi.





Grande Fratello, la confessione di Perla Vatiero: “È tutto vero”

In un video, Perla ha raccontato a Mirko di aver visto Beatrice parlare senza microfono, scambiando commenti e discutendo di varie dinamiche. Racconta Perla: “Per esempio, una la vuole fare facile. Quando siamo andati fuori erano delle acque dove fondamentalmente volevamo mettere un punto a tutto. Ti ricordi Rosy? Avevamo detto basta alle discussioni, almeno tra noi di lei non ne abbiamo parlato. Ci sediamo a un tavolo lungo e Beatrice era accanto a Paolo”.

Perla su Bea: -“In un pranzo (gita) che doveva essere una giornata spensierata un continuo di frecciatine, parlare di dinamiche senza microfono e già è una mancanza di rispetto”

Mirko: -“Trovatemi una persona che non l'ha mai fatto, vabbè basta”



MIRKO TI AMO#grandefratello #gf pic.twitter.com/IFh4qxR7To — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) February 15, 2024

E ancora Perla: “Lei si alza e parla con gli altri due di noi. Doveva essere una giornata spensierata, ma è stato un continuo parlare di dinamiche senza un microfono. Una grandissima mancanza di rispetto”. A questo punto Mirko ha risposto indicando che nella casa c’è chi ha infranto le regole sull’uso del microfono, incluso lui stesso, almeno una volta. Questo ha portato Mirko ad alzarsi dal tavolo visibilmente nervoso, e solo dopo un po’ sono riusciti a riparlarne senza tensione.

in puntata: accusano beatrice e sergio di aver parlato senza microfono durante la gita



perla:#grandefratello pic.twitter.com/0qfNeNduWF — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) February 15, 2024

Nel video, molti sembrano essere convinti che Perla abbia ammesso di non aver utilizzato il microfono durante l’uscita. Ora chiaramente i sostenitori di Beatrice criticano aspramente Perla per averla accusata ma di essersi resa protagonista dello stesso errore. Sembrerebbe che Perla stia cercando di giustificarsi, ma Mirko non sembra disposto ad accettare scuse. Poi la regia decide di ‘censurare’ o semplicemente di passare ad altro. Chi lo sa.

Leggi anche: “Cosa stanno facendo là dentro”. Grande Fratello, l’ex compagno di Beatrice costretto a intervenire