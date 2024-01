Al Grande Fratello Alfonso Signorini ha preso un duro provvedimento nei confronti di un concorrente. In piena diretta il conduttore ha letto un comunicato ufficiale della produzione, che ha messo nel mirino uno dei protagonisti. E per lui c’è stata non solo una ramanzina, ma anche una punizione importante. Che adesso lo ha messo del tutto nei guai.

Infatti, mentre era in corso il nuovo appuntamento del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha letto ad alta voce il provvedimento contro il concorrente e nella casa è calato il silenzio. Si tratta infatti anche di un monito nei riguardi degli altri gieffini, che dovranno fare attenzione per non subire simili atti del GF, se dovessero compiere dei gesti non consentiti dal regolamento.

Grande Fratello, Signorini legge il provvedimento contro un concorrente

Niente da fare per il volto del Grande Fratello, che ha dovuto accettare la scelta di Signorini e della produzione. Il provvedimento contro il concorrente è scaturito per questa motivazione: “Sei entrato nella Casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su quello che accade fuori. Quello che hai detto, vero o falso che sia, non è di poco conto. Perché può condizionare gli altri concorrenti e quindi anche il gioco stesso”.

La decisione è stata presa contro Stefano Miele, che in silenzio ha accettato la dura decisione: “Per questa ragione il Grande Fratello ha deciso che tu sei il primo candidato alla prossima eliminazione“. In poche parole, è stata disposta una nomination diretta. Aveva praticamente informato Anita di qualcosa che aveva appreso fuori dalla casa, in riferimento alle percentuali riguardanti i preferiti della casa.

Alfonso si rivolge direttamente a Stefano e legge un comunicato di #GrandeFratello: finirà quindi per essere il primo candidato alla prossima eliminazione, lunedì 29 gennaio

Quindi, Stefano rischia adesso di essere eliminato dal programma. La decisione finale del pubblico verrà presa nella puntata di lunedì 29 gennaio. Avrà questi giorni a disposizione per cercare di farsi perdonare dai telespettatori.