Il finale del Grande Fratello ha lasciato dietro di sé ben più di un semplice colpo di scena televisivo. Al centro del clamore mediatico non c’è solo la clamorosa rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, ma anche una figura che, da comprimario, sembra essersi trasformata improvvisamente in potenziale protagonista: Alfonso D’Apice. Tutto è iniziato durante la finale del reality, quando Shaila ha deciso di interrompere in diretta la relazione con Lorenzo, sorprendendo pubblico e coinquilini.

Dopo sei mesi vissuti a stretto contatto nella Casa, tra alti, bassi e numerose dichiarazioni d’amore, l’ex velina ha preso le distanze in modo netto, spiegando di aver avuto bisogno di uscire da quel contesto per “vedere le cose con lucidità”. Ha poi definito la relazione “tossica”, lasciando intendere che il rapporto con Spolverato le stesse facendo più male che bene.





Grande Fratello, critiche ad Alfonso: “Ha manipolato Shaila”

Mentre Shaila è sparita dai social, scegliendo il silenzio dopo la rottura, Lorenzo ha continuato a condividere momenti delle sue giornate ma senza mai affrontare direttamente quanto accaduto. Un atteggiamento che ha lasciato spazio a mille interpretazioni, alimentate ulteriormente da voci e ricostruzioni raccolte da fan e utenti social particolarmente attenti ai dettagli.

Ed è qui che entra in scena Alfonso D’Apice. Secondo alcuni racconti emersi sui social da fan presenti all’esterno dell’hotel che ospitava i concorrenti durante la finale, sarebbe stato proprio lui a stare costantemente accanto a Shaila nei momenti successivi al confronto con Lorenzo. Testimonianze parlano di un Alfonso premuroso, pronto a consolarla, arrivando addirittura – si dice – ad allontanarla da alcuni fan della coppia insieme alla sua amica Federica. Non solo: al momento del rientro in studio, dopo l’intenso faccia a faccia, Alfonso l’avrebbe abbracciata sussurrandole: “Hai fatto bene”. Parole che, se confermate, sembrerebbero avvalorare l’idea che il giovane napoletano abbia avuto un ruolo nel rafforzare la convinzione di Shaila di chiudere con Lorenzo.

In room hanno confermato che shaila non voleva neanche andare in puntata ,dopo il confronto con Lorenzo quando è tornata.. che ha abbracciato Alfonso ,lui le ha detto ‘ hai fatto bene’



A far discutere ancora di più è il presunto allontanamento di alcune ex gieffine – tra cui Zeudi e Chiara Cainelli – da Spolverato. Entrambe, molto legate al modello durante l’avventura televisiva, avrebbero smesso di seguirlo su Instagram. E anche qui, le ipotesi si rincorrono: c’è chi suggerisce che D’Apice abbia influenzato le ragazze, spingendole a prendere le distanze da Lorenzo, forse per gelosia nei confronti del suo rapporto con Chiara.

aturalmente, tutto questo si muove sul filo delle indiscrezioni, dei sospetti e delle dinamiche tipiche del dopo reality, dove ogni gesto può diventare oggetto di interpretazioni contrastanti. Nulla di quanto emerso finora ha trovato conferma ufficiale da parte dei diretti interessati. Ma il fermento attorno al nome di Alfonso D’Apice continua a crescere, portando con sé domande che, almeno per ora, restano senza risposta.

È stato davvero solo un amico presente in un momento di fragilità, oppure c’è qualcosa di più? È intervenuto per proteggere Shaila o ha giocato un ruolo attivo nell’allontanamento dal modello? Domande che solo il tempo – o i protagonisti – potranno chiarire. Nel frattempo, i fan degli “Shailenzo” restano divisi tra chi sogna un ritorno e chi, invece, crede che la storia sia definitivamente archiviata.