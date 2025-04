“Si è nascosta ma l’abbiamo vista”. Grande Fratello, Shaila e il nuovo boyfriend beccati in aeroporto

Dopo la conclusione dell’ultima edizione del Grande Fratello, i riflettori si sono momentaneamente spenti sui protagonisti del reality, ma l’attenzione del pubblico continua a essere puntata sulle loro vite private. Tra i concorrenti più chiacchierati figura Shaila Gatta, nota al grande pubblico per essere stata una delle veline di Striscia la Notizia. Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, la ballerina aveva vissuto un’intensa relazione con Lorenzo Spolverato, modello milanese, dando vita alla coppia ribattezzata sui social come gli “Shailenzo”. Tuttavia, a differenza di altre storie nate sotto le telecamere e ancora in corso – come quella tra Helena Prestes e Javier Martinez o tra Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli – il legame tra Shaila e Lorenzo sembra essersi spezzato.

>>“Ho sentito Shaila”. Grande Fratello, Yulia lo annuncia ai fan degli Shailenzo: “Adesso è così…”

Nonostante la fine della loro relazione, Lorenzo non ha mai smesso di mostrare un certo affetto verso Shaila. Sui social, infatti, continua a usare espressioni al plurale quando ringrazia i fan per i doni ricevuti, quasi a voler mantenere un filo invisibile che li unisce ancora. Un atteggiamento che ha alimentato le speranze dei sostenitori della coppia, molti dei quali sognano un ritorno di fiamma. Ma se da un lato Lorenzo mantiene viva l’idea di un legame, dall’altro Shaila appare decisa a lasciarsi il passato alle spalle. A differenza di molti ex gieffini, l’ex velina ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione pubblica né commenti sulla sua vita sentimentale, mantenendo un profilo basso.





Grande Fratello, Shaila Gatta ha un nuovo fidanzato?

A scatenare però un’ondata di voci e supposizioni ci ha pensato una segnalazione anonima, inviata all’influencer Deianira Marzano, molto attiva nel raccogliere indiscrezioni dal mondo dello spettacolo. Secondo il messaggio, Shaila sarebbe stata avvistata all’aeroporto di Napoli in compagnia di una figura misteriosa: “Un uomo tutto incappucciato accanto a Shaila?”, recitava il testo, alimentando il gossip su una presunta nuova frequentazione. La voce si è rapidamente diffusa sui social, dando origine a una valanga di ipotesi: per alcuni si tratterebbe di un nuovo flirt, forse un tentativo di lasciarsi alle spalle la relazione con Lorenzo.

Ma la verità, stando a quanto riferito dalla stessa Deianira Marzano, sarebbe ben diversa. Nonostante molti fan si dicano sicuri di averla vista con un uomo, la sempre informatissima blogger ha smentito categoricamente ogni insinuazione su un nuovo amore, rivelando invece che la persona accanto a Shaila era semplicemente la sua migliore amica, travisata per via dell’abbigliamento coprente. Marzano, visibilmente infastidita dalle illazioni sul conto della ballerina, ha preso le sue difese in una storia pubblicata su Instagram: “C’è un odio nei confronti di Shaila che va ben oltre il semplice non piacerti un personaggio televisivo, e soprattutto immotivato”, ha scritto. Ha poi aggiunto un dettaglio che ha preoccupato molti fan: “Shaila non sta affatto bene da quando è uscita di casa, è anche molto dimagrita”.

Dunque, a spegnere ogni rumor ci ha pensato proprio questa dichiarazione, che ribalta completamente la narrazione degli ultimi giorni. Tuttavia c’è chi non crede a questa versione e rilancia: “Ma quale amica, ha un nuovo fidanzato: è la prova che con Lorenzo ha giocato”. Shaila starebbe attraversando un periodo di grande fragilità emotiva, alle prese con la fine di una relazione importante e forse ancora turbata dalla permanenza nella casa del Grande Fratello. In questo contesto, i fan sono invitati alla comprensione piuttosto che alla speculazione, lasciando che sia la stessa Shaila a decidere quando e come parlare del suo vissuto.