“Devo dirvi di Shaila”. Yulia Bruschi interviene per fare chiarezza su cosa è successo all’amica ed ex concorrente del Grande Fratello. Dopo l’eliminazione nella puntata del 24 marzo, infatti, di Gatta si sono perse tutte le tracce. Nessuna intervista, nessuna storia Instagram. Anzi, la ballerina ha rimosso tutti i post del GF in cui era taggata con Lorenzo, un particolare che i fan hanno interpretato come la volontà di lasciare il fotomodello milanese.

Dentro la casa, la modella italo-cubana è stata una delle persone più vicine sia alla velina di Striscia la Notizia che a Lorenzo Spolverato. Insieme a Giglio, c’è chi li ha definiti gli angeli custodi degli Shailenzo. Yulia poco fa è intervenuta alla radio e ha rivelato di aver parlato con Shaila. Nella loro conversazione avrebbero discusso anche delle voci che circolano in questi giorni. La risposta della fidanzata di Giglio, in realtà, ha lasciato aperti tutti i dubbi.





“Ho sentito Shaila” Grande Fratello, Yulia lo annuncia ai fan degli Shailenzo: “Adesso è così…”

“A me loro due piacciono tantissimo – ha detto Yulia in radio – Io a Shaila sono molto attaccata. Le voglio molto, molto bene.” A quel punto la giornalista chiede a Bruschi: “L’hai sentita questi giorni? Perché qua c’è tutto un subbuglio popolare, ma è tutto a posto?”. In prima battuta, Yulia sembra tranquillizzare i fan: “Ci siamo sentite ieri. Tutto a posto. È normale, per lei sono i primi giorni di assestamento, non è semplice dopo sei mesi tornare nella vita reale. Ora è tutto un po’ da riassestare.”

A quel punto la giornalista le fa una domanda diretta: “Ma torna con Lorenzo?”. E qui quello che dice Yulia resta aperto a varie interpretazioni. “Lo vedrete con il tempo”, afferma. La giornalista allora cerca di approfondire: “Io penso che l’amore per Lorenzo non credo sia cessato così”. E Yulia risponde: “No, assolutamente no, ma poi perché dovrebbe? Con tutto quello che hanno trascorso, con quello che hanno costruito. Hanno lottato contro tutti, io penso che sia giusto che si vivano questi ragazzi. Poi, giustamente, bisogna anche dire la verità: se poi non dovesse andare, lo vedranno fuori“.

E ha concluso: “Però per ora tutto a posto. L’amore c’è, dormite sereni questa notte”. Tanti fan hanno tirato un sospiro di sollievo sentendo le parole di Yulia, anche perché tutti ricordano quanto l’amicizia con Shaila fosse sincera. Ma in altri, queste parole hanno suscitato comunque qualche preoccupazione. A questo punto, se ne saprà sicuramente di più nella puntata del 31 marzo.