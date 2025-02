“Ma quanto schifo”. Scoppia un nuovo scandalo al Grande Fratello. Sta diventando virale in queste ore sui social un video che ha indignato molti fan del reality show di Canale 5. Le immagini in questione hanno spinto tante persone del pubblico a chiedere la squalifica di Shaila Gatta.

Gli appassionati del GF sono noti per osservare ogni dettaglio che avviene all’interno della Casa, e nella breve clip in circolazione non è sfuggito un gesto scaramantico compiuto dall’ex velina di Striscia la Notizia. In sé, nulla di grave. Tuttavia, la polemica nasce dal fatto che Shaila ha eseguito quel gesto proprio mentre passava davanti a lei la sua grande rivale, Helena Prestes. Questo ha portato molti fan a collegare le due cose e a far nascere la polemica.

I rapporti tra Shaila e Helena, infatti, sono sempre stati ai minimi termini. Nei cinque mesi di convivenza, Shaila e Helena si sono rese protagoniste di momenti di forte tensione, arrivando persino a colpi bassi. Se possibile, nelle ultime ore sono ulteriormente peggiorati. Anche se nell’ultima puntata non ci sono stati scontri diretti tra le due eterne rivali, non sono mancate frecciatine e battute al vetriolo, sia da una parte che dall’altra.

“Shaila si butta il sale mentre passa Helena, ma quanto può far schifo”, ha scritto su X l’utente che ha pubblicato il video incriminato. La scena mostra alcuni concorrenti del Grande Fratello in giardino a prendere il sole. Da una parte ci sono Shaila, Zeudi, Chiara e Giglio, poco distante Maria Teresa Ruta, e dietro di loro Helena. A un certo punto, la modella brasiliana si alza e si dirige verso casa, passando di fronte al gruppo di Shaila, che rimane seduta. Ed è proprio in quel momento che la ballerina prende qualcosa da un contenitore a terra e lo getta alle proprie spalle. Intanto dice: “Prendiamo un po’ di sale che porta fortuna”.

Vedendo queste immagini, molti fan hanno interpretato il gesto come una sorta di rito scaramantico rivolto contro Helena, scatenando un’ondata di indignazione sui social: “L’ignoranza della bulla, reazioni ottuse, volgarità e malignità. Come se la persona oggetto del gesto scomposto emanasse negatività”, afferma un utente sul web. In tanti hanno anche taggato il Grande Fratello, chiedendo provvedimenti: “Queste cose si devono vedere e si devono punire”. E ancora: “Voglio vedere se avete il coraggio di mostrarlo”. Qualcuno ha persino ricordato episodi simili accaduti in passato, come quello che portò alla squalifica di Elenoire Ferruzzi per un gesto analogo rivolto a Nikita Pelizon: “Ricordo bene, giusto?”, chiede una persona tra i commenti.

C’è però anche chi difende Shaila, sostenendo che quel gesto sia per lei un’abitudine, ripetuta anche in cucina. Secondo questa versione, si tratterebbe di una semplice coincidenza e non di un’azione mirata contro Helena. Il Grande Fratello interverrà per chiarire la situazione?