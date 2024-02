Grande Fratello 2023, la scoperta choc dei fan. Il reality show di Alfonso Signorini continua la sua corsa verso la puntata finale che decreterà il nome della vincitrice o del vincitore dell’attuale edizione del programma. Ma nelle ultime ore ad attirare l’attenzione di molti sarebbe stata una strana ‘scomparsa’. Fuori le ipotesi sul ‘caso’.

Scomparsa la pagina ufficiale del Grande Fratello. A rendersene conto i fan della trasmissione che giornalmente consultano la pagina del programma su Twitter per raccogliere tutti i dettagli sulla vita dei concorrenti e le dinamiche in casa. La pagina social non sembra apparire più tra le ricerche.

Scomparsa la pagina ufficiale del Grande Fratello. I fan vanno a caccia del motivo

Nelle ultime settimane a creare scalpore anche i cambiamenti di programmazione. Il reality show di Alfonso Signorini andrebbe in onda, a partire dalla seconda metà di febbraio, due volte a settimana. Adesso l’attenzione dei fan si sposta invece sul mistero della pagina ‘scomparsa’: cosa si nasconde dietro questa scoperta? Le ipotesi fioccano come neve.

Alcuni fan hanno riferito il ‘casoì a un semplice errore di Twitter, altri invece ipotizzano che siano stati i fandom a segnalare la pagina. Un mistero che in ogni caso ha impegnato molti utenti nella caccia al motivo, poi risolto nel giro di alcune ore. Infatti dopo qualche ora di attesa, la pagina è tornata online.

Adesso i fan possono tornare tranquillamente alle attività di sempre e seguire passo dopo passo le notizie in merito alla trasmissione. A catturare l’attenzioni di molti, ad esempio, il bacio scoccato tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Un bacio a stampo che il gieffino ha ‘strappato’ alla concorrente senza alcun preavviso. “Ma sei impazzito? Tu sei matto”, ha commentato sorpresa Greta.