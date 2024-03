Uno, due, tre, quattro. Ben quattro storie e neanche in una di queste si vede la presenza di Perla. I perletti sono in fibrillazione, qualcosa non va e lo hanno subito segnalato: Mirko pubblica video su Instagram, ma da Perla è sparita dai radar. C’è qualcosa sotto? Oppure si tratta di un falso allarme? Che fine ha fatto la vincitrice del Grande Fratello?

In queste ultime ore sono scattati diversi campanelli di allarme sul futuro della coppia. I perletti sempre molto attenti a tutti i dettagli stanno cercando di capire. Subito dopo la finale abbiamo visto Mirko e Perla inseparabili, mai un secondo divisi. Adesso invece le cose sembrano cambiate. Mirko ora si muove da solo. E oltre a ciò in nessuno dei suoi post c’è mai un riferimento al suo amore ritrovato. Come è possibile?

Grande Fratello, scoperta clamorosa su Mirko e Perla dopo la finale

“Ha vinto l’amore, spero duri oltre la finale”. A distanza di giorni dalla conclusione del reality di Canale 5, nelle orecchie dei telespettatori risuona ancora la frecciata lanciata da Beatrice verso colei che le ha sottratto la vittoria. Nei giorni scorsi si sono scatenate le ironie, c’è chi per esempio ha ritoccato l’immagine di Perla della vittoria, sostituendo il volto della ragazza con quella del fidanzato.

Anche Max Varrese aveva intuito da dentro la casa il rischio di una vittoria non del singolo ma della coppia. Beatrice sembra aver incassato con sportività, ma ci ha tenuto ha mettere subito i puntini sulle “i”. Sul futuro di Miro e Perla al momento non ci sono certezze. Loro stessi hanno ammesso che nonostante la riconciliazione, non ci sono nozze in vista.

“Il prossimo passo sarà quello di tornare alla normalità. Tutto è stato condiviso, ora vogliamo un po’ di privacy. Abbiamo tanti mesi da ripercorrere” ha dichiarato Brunetti in una intervista post finale.

“Mi vedevo sposato con lei anche quattro anni fa, tre anni fa, due anni fa. Intanto vogliamo fare i fidanzati“. E ancora: “Anche la convivenza sarà da ragazzi, cercheremo di divertirci, ritrovarci, magari altrove. Magari a Roma, per realizzare i nostri sogni. Non dobbiamo fare lo sbaglio che abbiamo commesso 5 anni fa, quando abbiamo corso troppo. Da qui in poi c’è futuro”.

A molti commentatori queste parole sono sembrate un modo per prendere tempo. Ne è convinto chi pensa che la loro conciliazione sia stata funzionale solo alla vittoria di Perla. Questo potrà dirlo solo il tempo.