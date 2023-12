Grande Fratello, lo scoop sugli autori durante la puntata. Nel corso della diretta di ieri, sabato 9 dicembre, ci sono state diverse sorprese. Su tutte l’eliminazione di Mirko Brunetti che, finito in nomination con Perla Vatiero, Sara Ricci e Anita Olivieri, era sicuramente il meno indicato dalle previsioni per l’uscita dalla Casa. Dopo qualche ora sul suo conto sono arrivate le rivelazioni choc di Greta Rossetti a Perla. Ma la puntata ha visto anche Beatrice Luzzi come protagonista.

L’attrice ha avuto un duro scontro con Sara Ricci che ha ricordato un episodio di ben 24 anni fa. Quando morì sua madre, ha ricordato Sara, Beatrice non volle sostituirla sul set. Beatrice ha negato tutto, dando un’altra versione dei fatti. In ogni caso è stata un’altra puntata dura per Beatrice, attaccata su più fronti. Recentemente anche Massimiliano Varrese si era scagliato contro di lei, attirandosi le reazioni e le critiche di molti spettatori.

Lo scoop sugli autori del Grande Fratello

Massimiliano Varrese su Beatrice aveva detto: “Ma è sul groppone del maschio e gli vorrebbe mangiare la testa, però a volte questo non succede se trova il maschio sbagliato, tipo me. Il maschio si rigira e fa così“. E ha fatto l’imitazione di uno schiaffo. Poi ha detto: “Avrebbe bisogno di un esorcista, ha il male nel corpo. La sua tattica adesso è manipolare Monia per metterla contro di me, capisci? Mi conosce abbastanza, ma sono 14 anni che non la vedo. E io non voglio discutere con Monia per quella persona lì, con Monia non ho mai discusso in vita mia. Ci urino sopra“. Parole durissime che non sono piaciute a molti.

In ogni caso durante la puntata su Twitter Agent Beast ha lanciato un’indiscrezione. Si tratta di un profilo che spesso fa rivelazioni che vengono successivamente confermate sulle dinamiche del Grande Fratello. In questo caso ha spiegato che ci sarebbe stato un diverbio tra gli autori “nei riguardi di un concorrente per alcune regole infrante“.

disaccordo tra gli autori nei riguardi di un concorrente per alcune regole infrante#GrandeFratello — Agent Beast (@Agent__Beast) December 9, 2023

I commenti sotto l'ultimo post del #GrandeFratello sono all'unanimità contro Massimiliano ed invocano la squalifica.

UN PLEBISCITO.

Il programma continuerà a proteggerlo, ma quando uscirà da là dentro non lo chiameranno nemmeno alla sagra della porchetta. E ben gli sta

#Luzzers pic.twitter.com/dFDuhPmugf — Giulia🌸~FUORI MASSIMILIANO VARRESE~ (@OpinioniRandom) December 9, 2023

Secondo molti telespettatori il concorrente in questione sarebbe Massimiliano Varrese. E c’è chi ritiene che tutto sia dovuto alle dichiarazioni fatte contro Beatrice. Non è chiaro se sia davvero lui, ma in ogni caso in tantissimi si sono schierati a favore dell’attrice e contro Massimiliano: “Chissà quando prenderete dei provvedimenti, lo avete già graziato per la storia di Heidi, quanto ancora deve andare avanti questa storia?” dice ad esempio un utente.

