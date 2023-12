Grande Fratello, è nata una nuova coppia? Fuori Mirko Brunetti, il triangolo con Perla Vatiero e Greta Rossetti è andato a farsi benedire. Soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del giovane che ha chiuso con entrambe. Vi abbiamo già parlato del ritrovato feeling tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese: l’attrice pare aver perdonato il coinquilino e tra i due si sprecano i gesti di complicità.

C’è stato perfino un bacio che Beatrice ha dato a Massimiliano. Tutto ripreso dalle telecamere. Certo non possiamo mica parlare di ‘coppia’ in questo caso. Si è trattato di un bacio dato in amicizia. Ma gli spettatori sono ora attratti da quello che sta capitando tra altri due concorrenti: parliamo di Giuseppe Garibaldi e Monia La Ferrera. I due si sono avvicinati tanto, tanto da far parlare il pubblico del GF.

Giuseppe si confida con Monia: i due sempre più vicini

In un momento di confidenza Giuseppe Garibaldi si è lasciato andare alle lacrime: “Ho lottato tanto qua dentro – ha raccontato – qui bisogna affrontare le situazioni. Esco da qui con la consapevolezza di essere sempre stato me stesso“. Nel frattempo Massimiliano Varrese non ha nascosto di provare un po’ di gelosia nei confronti della ex Monia La Ferrera che però non prova più niente per lui.

In compenso Monia si è avvicinata molto a Giuseppe che considera il concorrente più autentico. E durante l’ultimo gioco della bottiglia il fato ha fatto trovare di nuovo i due in atteggiamenti intimi. Quando ha visto che la bottiglia indicava Giuseppe Monia ha scherzato: “Ce la fai ad essere sexy con me? Siamo l’anti-sexy…”.

Si piacciono entrambi 🔥🔥🔥🔥 attrazione…feeling…e tanta bellezza tra i due !! GF vogliamo più Monia e Giuseppe ♥️#grandefratello #beabaldi https://t.co/PZCjAb8djb — O tedesc (@o_tedesc) December 18, 2023

Giuseppe Garibaldi avrebbe dovuto pronunciare delle frasi d’amore all’orecchio di Monia. I due si sono molto divertiti e, anche se non si è capito quello che lui le ha detto (si è sentito solo “Taormina…”, ndr) la complicità tra i due è apparsa evidente. Tanto che in molti pensano che tra i due possa nascere qualcosa: “Si piacciono entrambi. attrazione… feeling e tanta bellezza tra i due GF Vogliamo più Monia e Giuseppe” scrive un’utente.

