Grande Fratello, continuano le polemiche dopo la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo. Adesso intervengono anche i genitori. L’ultimo in ordine di tempo è il padre dell’ex velina, Cosimo. Che ha ribadito, con forza ed una volta per tutte, la versione ufficiale. “Ragazzi dovete fidarvi di quello che vi dico. Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma. Guardate che lei è stata a casa con me, con noi, non è stata una settimana con il Grande Fratello quando ha preso questa decisione”.

E ancora: “Ci dovete credere, ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta. Questa è stata una sua scelta di dirlo in puntata. Il programma le ha fatto fare quello che ha chiesto, questo è vero, ma è stata una sua idea di andare lì e comunicarlo. Non metto in dubbio che fossero innamorati, lei e Lorenzo, ma Shaila ha deciso così. Magari lo contatterà per spiegarsi meglio”.





Grande Fratello, dopo la rottura con Lorenzo parla il papà di Shaila

Le parole di Cosimo non hanno scalfito i fan. “Non ci credo, non era lei, era fredda e distaccata”. “Ragazzi non è lei a usare il suo cellulare è palese”. “Se non il padre allora è stato il programma a spingerla, la Shaila che abbiamo conosciuto noi è sensibile e non avrebbe fatto questo a Lollino”.

Insomma, la teoria del complotto va per la maggiore.Intanto ieri pomeriggio è tornata farsi sentire anche Shaila: “Anche Shaila ieri pomeriggio si è fatta sentire e su Instagram ha dichiarato che nessuno usa il suo cellulare, così come nessuno le dice cosa fare: “Oddio, ma ho il mio cellulare in mano? Mio Dio è incredibile. Ma secondo voi chi può avere il mio telefono in mano se non io? È sconvolgente che io abbia la patria potestà del mio cellulare. Quindi è chiaro che sono io a usarlo e sono io che prendo le decisioni di tutto”.

Le polemiche non sono vicine a termine. L’impressione è che della coppia Lorenzo e Shaila si parlerà ancora a lungo, tra furtive reunion, veleni e voci di addio definitivo. La primavera porterà agli appassionati di gossip qualcosa di cui parlare.