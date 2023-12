Grande Fratello, chi esce al prossimo televoto. È stata una puntata ricca di colpi di scena quella di sabato 23 dicembre. Tanto per cominciare c’è stato il ritorno di Beatrice Luzzi che ha fatto felici i numerosi fan. Nonostante ciò subito dopo è arrivata la ‘doccia fredda’. L’attrice ha infatti confessato a Rosy Chin che nel caso ci fosse un’emergenza sarebbe costretta ad uscire nuovamente.

Inoltre, nonostante si sia trattata di una puntata natalizia, c’è stato un televoto apertissimo con uno scontro duro tra i tre nominati. Stavolta sono finiti in nomination Federico Massaro, Greta Rossetti e Marco Maddaloni. I voti del pubblico hanno decretato chi finirà al televoto nel prossimo appuntamento del Grande Fratello e dunque chi è che rischia di lasciare la Casa prima del gran finale.

Leggi anche: “Abbandono il Grande Fratello”. La confessione choc di Beatrice subito dopo il rientro nella casa





Il concorrente meno votato tra i tre nominati

Come affermato anche da Beatrice Luzzi uscire a questo punto sarebbe un vero peccato. Vuoi perché comunque si sono creati dei legami all’interno della Casa, vuoi perché il gran finale di marzo si avvicina sempre più. In ogni caso il televoto di ieri non ha eliminato nessuno. Ha dato però delle indicazioni sul gradimento del pubblico.

A risultare il preferito del pubblico è stato Marco Maddaloni. L’atleta, tra gli ultimi entrati in Casa, ha saputo conquistare gli spettatori con i suoi modi di fare da ‘pacificatore’ e mediatore. Non a casa ha ottenuto il 51% delle preferenze. Al secondo posto si è classificata Greta Rossetti che ha ricevuto il 32%. La ragazza sta creando nuove dinamiche dopo l’uscita di scena dell’ex Mirko Brunetti, come l’avvicinamento a Vittorio.

Il meno votato è stato Federico Massaro che ha ricevuto il 17% dei voti. Sarà dunque lui a finire in nomination alla prossima puntata vedremo al fianco di chi. Proprio nelle ultime ore il concorrente è stato protagonista di un duro scontro con Rosy Chin. Inoltre, dopo aver stretto una forte amicizia con Vittorio, il modello ha tentato un approccio con Anita Olivieri, ma è stato praticamente ‘rimbalzato‘. Sarà lui il prossimo ad uscire dalla Casa?

“Esci subito di qui!”. Grande Fratello, arriva la mamma di Greta e succede il finimondo. Il racconto choc su Mirko