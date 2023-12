Grande Fratello, Beatrice fa una confessione pesante a Rosy Chin. Sono stati giorni davvero duri per i numerosi fan della regina di cuori. L’attrice ha dovuto abbandonare la Casa per poter stare vicino al papà, di 86 anni, che è stato sottoposto ad una delicata operazione. Fortunatamente ‘intervento è riuscito e così dopo la quarantena Beatrice è potuta rientrare in gioco.

La sua assenza ha fatto rumore perché molti temevano che Beatrice Luzzi potesse non rientrare più. E poi nella Casa c’era chi, come Giuseppe Garibaldi, sperava davvero che non tornasse. Dinamiche di gioco e strategie a parte ora che è tornata Bea ha fatto una rivelazione a Rosy Chin che in queste ore ha attraversato un momento di difficoltà e ha pensato al ritiro.

Il ritorno e la confessione pesante di Beatrice Luzzi

Proprio come molti speravano durante la penultima puntata dell’anno, quella di ieri sabato 23 dicembre, Beatrice Luzzi ha fatto il suo atteso ritorno nella Casa. Appena rientrata ha salutato così i suoi compagni d’avventura: “Vi sarete spaventati? Il mio babbo aveva bisogno di me e son dovuta andare a salutarlo perché rischiavamo di non poterci salutare…”.

“Per fortuna è andato tutto bene – ha proseguito – lui mi ha spinto a venire qua, anche la mia mamma, mia sorella e io mi sono resa conto stando tre notti da sola in albergo di quanto mi siete mancati, di quanto siate importanti per me e di quanto questa esperienza è grandiosa. Di quanto pianti, risentimenti, noia in realtà ci portano a una crescita personale e collettiva importantissima, di quanto avevo voglia di fare il Natale con voi. E di quanto ce la dobbiamo mettere tutti tutta per noi e per il pubblico che ci segue. Quindi avanti tutta!”.

Subito dopo la puntata, però, Rosy ha avuto un momento di sconforto e nel consolarla Beatrice ha fatto una confessione: “Si ricomincia dai. Però interrompere adesso per me sarebbe stato un po’ tosto. Ti voglio tirare un po’ su di morale. Anche se devo anche dire subito che potrei uscire, se ci sarà un’emergenza per questa mia situazione, allora dovrò uscire. Detto questo, interrompere adesso ti lasciava proprio con una cosa irrisolta, peggio di come pensi. Quindi non puoi proprio prenderlo minimamente in considerazione. Quella di lasciare è un’opzione da non valutare nemmeno. Non la prendere in considerazione. Te lo dico perché mi sono trovata difronte a questa cosa e posso sapere di cosa si tratta. Abbandonare a questo punto non è bello”.

