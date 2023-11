Nuova puntata Grande Fratello, cambiamento dell’ultimo minuto. Un altro, viene da dire, perché dopo le ultime informazioni il pubblico ha dovuto prendere carta e penna per segnarsi le date della diretta. Per due mesi circa si è andati avanti con il doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì. Poi la notizia di una variazione, confermata dallo stesso Alfonso Signorini nell’ultima diretta del reality show di Canale 5.

“Torniamo mercoledì e non giovedì”, aveva detto al suo pubblico lunedì scorso. E così l’ennesimo colpo di scena ci obbliga a usare il condizionale – sarebbe dovuta andare a partire da questa settimana. Non solo, lunedì 27 novembre e lunedì 4 dicembre, il Grande Fratello non dovrebbe andare in onda per lasciare spazio alla nuova edizione di Zelig e, ancora, secondo TvBlog a dicembre potrebbe esserci un’altra svolta.

Grande Fratello non va in onda: stop all’ultimo minuto

“La direzione palinsesti Mediaset starebbe pensando a cosa collocare nei sabati sera del mese di dicembre al posto che è stato di Tu si que vales. Secondo le ultime indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, al sabato sera ci sarebbe l’intenzione di posizionare quattro raddoppi del Grande fratello. Ecco dunque che il 2, il 9, il 16 ed il 23 dicembre 2023 potrebbero andare in onda altrettante puntate del reality show di Endemol. Puntate a cui andranno ad aggiungersi naturalmente anche le canoniche emissioni del lunedì”, scriveva il sito solo due giorni fa.

Ma il cambiamento più clamoroso è senza dubbio quello che riguarda la puntata che sarebbe dovuta andare in onda mercoledì 15 novembre. Niente da fare: come svela Davide Maggio sul suo sito, Alfonso Signorini non si collegherà con la Casa stasera ma domani, giovedì 16, mentre “Io Canto Generation” di Gerry Scotti, che aveva portato al cambio, viene spostato alla settimana prossima.

Fino a poco fa, infatti, lo show di Gerry era stato piazzato nella serata del giovedì, motivo per cui il GF avrebbe anticipato di un giorno. Ma a quanto pare le cose sono cambiate a poco dall’inizio della prima serata. Cosa è successo? Si vocifera che il motivo dietro al cambio di programmazione all’ultimo minuto stia nella paura dello scontro tra “Io Canto Generation” e la partita di tennis su Rai 2 che martedì sera ha raggiunto ottimi ascolti. Insomma, l’appuntamento con il reality di Signorini torna all’appuntamento originario del giovedì. Almeno questa settimana. Mercoledì 15, per chi se lo stesse chiedendo, va in onda il film Il Gladiatore, scrive ancora Davide Maggio.