Ultimi giorni da reclusi per i concorrenti del Grande Fratello. Il 31 marzo infatti andrà in onda l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. A vivere sotto l’occhio costante delle telecamere sono rimasti in sei. Ci sono i quattro finalisti (Lorenzo, Jessica, Zeudi, Helena) e due inquilini semplici, Jessica e Mariavittoria. La dottoressa romana e la cubista di Trento conosceranno il loro destino all’inizio della finale. Per ora sono entrambe al televoto. Una dovrà abbandonare subito la casa, mentre l’altra potrà giocarsi la chance di vincere contro gli altri.

La casa in queste ore appare decisamente più vuota. La settimana così è lunga. Per passare un po’ il tempo, i concorrenti hanno deciso di dedicarsi alle pulizie. Complice l’arrivo della primavera e il tantissimo tempo libero i ragazzi si sono armati di panni, canovacci e spugne e si sono messi a pulire ogni angolo della casa che li ha ospitati per più di sei mesi.

Mentre i concorrenti spazzavano, i telespettatori hanno notato in cucina una insolita scena tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Quest’ultima stava lucidando il piano del lavandino, vicino a lei la cubista di Trento. A un certo punto, Chiara si allontana di scatto quasi correndo a causa di un forte odore: “Mamma mia che puzza sto straccio!”, esclama mentre con la mano si tappa il naso. MaVi allora risponde con una battuta ironica: “No, guarda, sono io”.

La clip è diventata virale. A quel punto, infatti, Chiara fa una cosa del tutto inaspettata. Torna indietro dall’amica, le solleva un braccio e le annusa l’ascella. Dopo aver inalato, esclama: “Mamma miaaaaaa”, e fugge di nuovo sorridendo. Al che Mariavittoria grida: “Non è vero” e si fa una risata, prestandosi allo scherzo.

c: che puzza questo straccio

mv: no sono io

chiara le odora le ascelle

c: mamma miaaaaaa#zeudiners #zelena pic.twitter.com/KjzvFxu2Cw — zelena (@hele_zeudi) March 25, 2025

Nonostante le due abbiano avuto delle incomprensioni, sembra che in questa fase del gioco tutti i concorrenti abbiano “deposto le armi”. Tra poco tutti dovranno uscire. Una cosa è certa, però: dopo un’edizione segnata da così tante polemiche, quelli che continueranno a frequentarsi anche dopo saranno veramente pochi.