Grande Fratello, Perla rivela i suoi sentimenti per Mirko. Da diverso tempo il giovane è uscito dalla Casa del reality di Canale 5, ma si continua ancora a parlare del suo rapporto con le sue ex fidanzate. In un primo momento si pensava che il legame più forte fosse quello con Greta Rossetti. Ma negli ultimi giorni è venuto a galla qualcosa di importante sulla relazione con Perla.

I due si sono scambiati messaggi densi di significato: “Spesso mi capita di fermarmi a pensarti – ha detto Perla – e ti giuro che la tua mancanza qui la sentiamo tutti, ma soprattutto io”. Poi Mirko ha dedicato una lettera a Perla in occasione del suo compleanno: “Pensa a goderti questo viaggio – gli ha scritto tra l’altro – e a viverlo con leggerezza. Tantissimi auguri per questo strano compleanno e sappi che per te ci sarò sempre”. Adesso Perla è uscita definitivamente allo scoperto.

Perla rivela i suoi sentimenti per Mirko: “Lui per me…”

Il GF ha fatto arrivare la lettera di Mirko a Perla e subito dopo averla riletta Perla si è confidata con Letizia Petris: “Vabbè è una cosa generale, semplice non è che chissà cosa mi ha detto, poi mi fa tanto piacere. L’unica cosa particolare che ha fatto è stata spruzzarci sopra il profumo suo. Mi fa pensare che l’abbia fatto magari ricordarmi quando mi diceva che mi è sempre vicino”.

Poi, però, si è lasciata andare e di fronte a Letizia e Stefano ha affermato: “Se ho mai pensato di fare una famiglia con lui? Sì certo, noi fondamentalmente si volevamo sposare tra due anni. Lui mi voleva fare la proposta di matrimonio entro dicembre. Se non fossimo andati a Temptation Island l’avrebbe fatto, stavamo andando anche in casa nuova”.

“di sposarci si, ma certo”

“io sono 5 anni che penso che lui sia l’uomo della vita mia”

“se tu oggi mi chiedi se potrebbe essere il padre dei tuoi figli io ti direi ugualmente sì perchè io non ho amato, non amo un’altra persona”

Ok manicomio🫠#perletti



pic.twitter.com/FppB4cGs9H — F✨🧚🏻‍♂️ (@francescaplume_) January 4, 2024

“Sarò onesta – ha continuato Perla – Se tu anche adesso mi chiedi ‘chi pensi sia…’. Per me sono cinque anni che penso che lui sia l’uomo della mia vita. Se oggi mi chiedi ‘tu pensi che Mirko potrebbe essere il padre dei tuoi figli?’. Io ti dico subito di sì, che penso sia lui. Anche perché ho amato solo e sempre lui. Quindi sì dico lui. Non potrei mai pensare di amare un altro ragazzo”. E sui social i Perletti tornano a sognare…

