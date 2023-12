Mirko Brunetti e la sorpresa a Perla Vatiero per il suo compleanno. Il bel giovane che coi genitori gestisce una catena di pizzerie è uscito da un po’ dalla Casa del Grande Fratello, ma si continua ancora a parlare di lui. Soprattutto si parla del suo rapporto con le sue due ex fidanzate, Greta e Perla. In un primo momento sembrava che la relazione da ‘rilanciare’ fosse quella con Greta.

Da qualche tempo, tuttavia, il pubblico si è reso conto che anche il legame tra Mirko e Perla è molto forte, forse anche più dell’altro. Ad esempio Perla in una lettera a lui indirizzata ha scritto: “Spesso mi capita di fermarmi a pensarti e ti giuro che la tua mancanza qui la sentiamo tutti, ma soprattutto io. Dentro ho un miliardo di emozioni mentre ti scrivo. Mi manchi e lo sai che ogni cosa andrà al posto giusto. Insieme è più facile”. Ora Mirko ha ‘risposto’.

La lettera di Mirko a Perla per il suo compleanno

Il 28 dicembre è stato il compleanno di Perla Vatiero che ha compiuto 25 anni. Ha ricevuto tante sorprese, ma forse la più grande gliel’ha fatta proprio Mirko Brunetti. Il suo ex fidanzato le ha scritto infatti una lettera e durante la puntata di sabato 30 dicembre gliel’ha letta, tutto tremante. Grandi emozioni per la ragazza di Angri che sembra nutrire ancora un sentimento profondo per il suo ex.

“Mentre ti scrivo è il tuo compleanno, il primo così lontani – esordice Mirko – E questo è l’unico modo per farti sentire la mia vicinanza. In un anno sono cambiate così tante cose che sembra passata una vita. Eravamo diversi, schiacciati da una situazione talmente più grande di noi che alla fine ci ha allontanato sempre di più. Finalmente ti vedo spensierata, felice, divertente, stranamente anche un po’ pazza”.

“E sono contento – prosegue Mirko – perché è la parte più bella di te e che per qualche ragione l’hai sempre tenuta nascosta a tutti. Ti ho vista anche pensierosa, ti sei fatta molto domande. Ma ora pensa a goderti questo viaggio e a viverlo con leggerezza. Tantissimi auguri per questo strano compleanno e sappi che per te ci sarò sempre”. Perla ha voluto avere con sé la lettera per leggerla e rileggerla. Mirko le ha infine detto: “Tanti auguri dal vivo e continua così, continua a brillare”.

