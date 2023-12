Grande Fratello, la teoria di Perla sul messaggio aereo e la reazione di Ciro. Nelle ultime ore c’è stata una grande sorpresa per Perla Vatiero. L’ex concorrente di Temptation Island è rimasta nella Casa assieme a Greta Rossetti, mentre l’ex fidanzato Mirko Brunetti ha lasciato il reality. Il pubblico lo ha eliminato probabilmente a causa della sua continua indecisione sulle due donne.

Tuttavia si continua a discutere su quale possa essere la decisione del giovane su Perla e Greta. Nella mattinata di giovedì 14 dicembre Perla ha ricevuto un messaggio aereo. Lo striscione riportava la seguente scritta: “L’amore vero è immortale! Angi e Ciro + Perletti“. A quel punto la ragazza ha deciso di parlarne di notte con Letizia e ha cominciato a fare un discorso piuttosto particolare.

Leggi anche: “C’è un messaggio per te”. Grande Fratello, Perla incredula: tutti sorpresi corrono ad abbracciarla





La teoria di Perla sul messaggio e la risposta di Ciro Petrone

Perla ha una sua teoria sull’origine di questo messaggio. Lei è convinta che c’entri Mirko e infatti parlando con Letizia ha dichiarato: “Non è la scritta in sé per sé, ma quella presenza e la partecipazione di Angi e Ciro, cioè, Angi e Ciro equivale a quella persona (Mirko brunetti, ndr). Non è che Angi e Ciro si svegliano la mattina…tengono conto anche di quella persona. Perché comunque gli vogliono bene”.

Tuttavia proprio nelle ultime ore è arrivata la reazione di Ciro Petrone in merito a questa teoria di Perla. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti spiegato nel profilo social del reality: “L’aereo è stato organizaato prima dell’uscita di Mirko Brunetti. Con questo sia chiaro che Mirko non ne era a conoscenza. Se ci sarà modo in puntata inforeremo Perla che l’aereo è stato organizzato quando Mirko era ancora in Casa”.

Insomma niente da fare. Probabilmente ben presto la concorrente sarà informata: come reagirà Perla? Di certo Mirko sembra non aver ancora preso una decisione, anche se alcuni utenti facevano notare che lui vorrebbe riprendere la storia con Greta. Chissà come finirà, staremo a vedere…

“È un messaggio di Mirko”. Perla scuote il Grande Fratello “Vi dico cosa ha fatto, è d’accordo”