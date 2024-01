Grande Fratello, le parole di Perla e Letizia contro Beatrice. Nelle ultime ore si fa un gran parlare dell’uscita dell’attrice dalla Casa. La morte del papà Paolo ha costretto la principale candidata alla vittoria finale ad abbandonare – momentaneamente? – il reality. A colpire, però, è stata la reazione di diversi concorrenti. Lo stesso Alfonso Signorini ha sottolineato come sia rimasto particolarmente colpito dalla mancanza di empatia.

Fiordaliso, Anita e Letizia sono finite nell’occhio del ciclone. La cantante ha affermato: “Secondo me non facciamo niente neanche oggi, per via di questa storia qua” riferendosi all’uscita di Beatrice. La gieffina bionda è stata la prima a reagire negativamente: “No dai zia, ho capito, però…”. Letizia ha aggiunto: “Sì, però non si può neanche fermare un programma televisivo“. Ora Letizia e Perla sono tornate sull’argomento.

Perla e Letizia contro Beatrice, le reazioni del pubblico

Quando Beatrice è uscita di casa Giuseppe Garibaldi ha detto ad Anita Olivieri che la cosa le avrebbe fatto piacere. Mentre sono in tanti a chiedersi se l’uscita dell’attrice sia definitiva o solo momentanea fanno scalpore le parole di Letizia Petris e Perla Vatiero che hanno preso di mira l’attrice colpita dal grave lutto.

Mentre le persone più vicine a Beatrice sono rimaste sconvolte dall’accaduto, Vittorio ad esempio è scoppiato a piangere, Letizia e Perla hanno criticato l’attrice. La fotografa, in particolare, ha sostenuto che è stata Beatrice stessa a creare la situazione intorno a lei: “È stata una sua scelta”. Subito dopo Perla, d’accordo con lei, ha aggiunto: “Scegli di essere in un certo modo e ti prendi le conseguenze. Lei lo sceglie, gli altri no”.

Un applauso a Letizia e Perla che dicono che Beatrice se l'è cercata la situazione in casa e che si deve assumere le conseguenze, e qui ci sono persone che 3 ore fa si stracciavano i vestiti per difenderle#grandefratello #Perlettipic.twitter.com/s4Ygw4Qc6T — Gio | 🇵🇸 (@___ST0RMY___) January 3, 2024

Numerosi telespettatori hanno così commentato le uscite di Perla e Letizia: “Siete da denunciare ve lo giuro, in un giorno come questo pensate a travisare le parole e lanciare accuse, non siete melgio delle persone che tanto criticate”. E ancora: “io mi preoccuperei piuttosto che in un giorno come questo serva la strigliata del confessionale per rimetterle al loro posto e farle smettere di parlare di moda e saune; e mi preoccuperei anche dai commenti fuori luogo in un momento, appunto, delicato”.

