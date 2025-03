“Ragazzi, stanotte è stata malissimo! Ha rimesso più volte…”. L’ansia tra i fan del Grande Fratello è esplosa sui social: nottata difficile quella appena trascorsa per Helena Prestes. La fotomodella brasiliana è stata colpita da un malore. Helena è una della concorrenti più amate di questa edizione. Quello che è trapelato ha provocato un’ondata di preoccupazione tra gli spettatori.

Questa mattina il risveglio nella Casa è stato agrodolce: da un lato, gli inquilini hanno provato a mettere da parte strategie e tensioni per celebrare l’8 marzo. A sorpresa, Tommaso Franchi si è alzato di buon’ora e ha preparato una colazione speciale per tutte le donne della Casa, cercando di regalare un momento di leggerezza dopo la nottata complicata. Dall’altro, l’attenzione era tutta rivolta a una delle concorrenti. Per Helena si trattato di un brutto malore.

Gli occhi di tutti super Helena Prestes. “Stanotte è stata male e Javi, Maria Vittoria, Tommaso e Stefania le sono stati accanto. Javi era terrorizzato e Maria Vittoria l’ha aiutata tanto”, ha raccontato un utente su X. Un altro ha aggiunto un dettaglio inquietante: “Non vorrei dire… ma ieri sera perdeva anche dal naso”.

helena stanotte è stata male e ha rimesso più volte mannaggia #zelena — giulia (@giulia_serafi) March 8, 2025

Helena è stata male che amore mavi #GrandeFratello — angela ieva (@angydavide) March 8, 2025

Come spesso accade con il Grande Fratello, sono stati i fan a far circolare per primi la notizia, battendo perfino il sito ufficiale del reality. Eppure, fino a poche ore prima, nessuno si aspettava una situazione del genere. La serata era stata piuttosto tranquilla, tra giochi e risate nel salone, ma all’improvviso tutto è cambiato. Su X e Instagram si è aperto un vero e proprio dibattito sulle cause del malessere: c’è chi ipotizza che la brasiliana non abbia digerito la torta mangiata ieri sera, mentre qualcuno ha ironizzato sulla possibilità di una gravidanza. Per fortuna si è saputo poi che non si è trattato di nulla di grave, “Magari è in arrivo Thiago!”, ha scherzato un utente.

In mattinata la fotomodella è riapparsa in giardino, con una tazza in mano. “Tutti chiedono come sta… speriamo si riprenda presto!”, ha commentato un fan. Dentro la Casa, l’ansia sembra essersi leggermente placata, ma il pubblico continua a restare con il fiato sospeso.