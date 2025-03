“Dì questo all’amichetta tua!”. Jessica Morlacchi manda un messaggio a Chiara Cainelli. Non si placa il clima di tensione all’interno della casa del Grande Fratello dopo la puntata del 6 febbraio. Durante la diretta, il pubblico ha assistito a un duro scontro tra la cantante dei Gazosa e la cubista di Trento. Jessica infatti è intervenuta per difendere Mariavittoria Minghetti, con la quale come noto ha stretto un legame molto forte fin dall’inizio del reality show di Canale 5.

Mavi si è sentita minacciata dalle attenzioni che Chiara ha riservato a Tommaso Franchi. Cainelli si era avvicinata all’idraulico senese durante la festa di Carnevale e gli aveva persino lasciato un po’ di rossetto sulla guancia. Da settimane, però, la gelosia di Mavi stava crescendo e la situazione è esplosa in diretta.

Leggi anche: “Perché ho abbracciato Stefania”. Grande Fratello, Shaila choc in confessionale: altro che pace





“Dì questo all’amichetta tua”. Grande Fratello, l’avviso choc di Jessica Morlacchi: Zeudi ammutolita

Jessica è intervenuta per sostenere l’amica, rivolgendosi duramente a Chiara: “Sei una profumiera, per non dire di peggio!”, e poi ha aggiunto un altro epiteto: “Sgallettata!”. Chiara a stento è riuscita a trattenere le lacrime. Ma Jessica non ha chiesto scusa. Neanche ora, sembra essersi pentita delle sue parole. Anzi, ha lanciato un messaggio chiaro proprio a Chiara, attraverso Zeudi Di Palma.

“Volete parlare davanti a me di Mariavittoria? – ha domandato Jessica all’ex Miss Italia – Fatelo, fatelo pure! Se non ci arrivate, non ci arrivate… Non è colpa mia, è una cosa vostra. Ma a un certo punto io sbotto, eh!”. Jessica ha rincarato la dose, indicando Mariavittoria che era seduta lì vicino a lei: “Questa è una mia amica!”, e poi ha aggiunto, rivolgendosi a Zeudi: “Come per te l’amichetta è Chiara, per me l’amichetta è lei, eh!”. L’ex Miss Italia non ha provato neanche a replicare, vedendo la determinazione di Jessica, ed ha ascoltato il discorso in religioso sielnzio.

Infine, Jessica ha affondato il colpo: “Se mi vieni a toccare questa… È la mia piccoletta ormai! Se tu me ne parli tutto il giorno e io sto zitta, poi, nel momento in cui arriva la clip e posso dire la mia, ricordati che sono stata zitta per quindici giorni, però, eh!”.

Me l’hanno fatta incazzare e mo so cazzi 🎀🔥 pic.twitter.com/Pwsm6TqCCW — 𝒜𝒮𝒫𝐼𝒟𝐸 𓆙 (@aspide9347) March 7, 2025

L’atteggiamento di Jessica è piaciuto molto alle “Mavine”, le fan di Mariavittoria, che hanno apprezzato la sua lealtà. Una parte del pubblico, però, ha trovato la sua reazione eccessiva. Probabile, a questo punto, che nella prossima puntata ci sarà un confronto acceso tra Chiara e Jessica.